Napoli, esplode la polemica al Maradona: è successo contro il Verona

Pochissimi minuti in cui sono stati annullati due gol, uno di Hojlund prima e uno di McTominay dopo, al Napoli (prima della rete del pareggio di Di Lorenzo) contro il Verona. Ecco cos’è successo al Maradona e cos’ha fatto scoppiare la polemica nell’ambiente partenopeo.

Napoli-Verona, due minuti in cui è successo di tutto: i dettagli

Il Napoli è rientrato in campo, alla ripresa, con un atteggiamento sicuramente diverso rispetto al primo tempo ed è riuscito a recuperare due gol con McTominay e Di Lorenzo. In una partita che sembrava essere stregata. Non a caso due gol erano stati annullati poco prima a Hojlund e a McTominay.

Proprio il gol dell’attaccante, annullato dopo la revisione al VAR, ha fatto discutere. Per il Napoli il suo giocatore ha toccato la palla di petto, eppure la rete è stata annullata per un tocco di mano precedente a quello appunto di petto. Il gol dello scozzese è stato invece annullato per fuorigioco di Rrahmani.

Nulla da dire sulla rete di Giovanni Di Lorenzo che ha portato i sui su quello che è il momentaneo 2-2 al Maradon.