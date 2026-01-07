Conte dopo Napoli-Verona: “VAR? Non capisco una cosa!”, poi l’annuncio sui recuperi

Il Napoli, grazie ad un ottimo secondo tempo, è riuscito ad evitare la sconfitta contro il Verona e a recuperare i due gol di svantaggio. Ci sono stati però diversi episodi controversi e, per questo motivo, nel post-partita ai microfoni di ‘DAZN’, Conte non le ha mandate a dire.

Queste le parole di Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Verona:

“I due episodi nel primo tempo avrebbe ammazzato chiunque, ma non noi. I ragazzi meritano soltanto degli elogi, visto quello che stiamo facendo e con quanti giocatori lo stiamo facendo.

“Valutazioni molto soggettive per me da parte di chi sta al VAR: la decisione sul rigore è particolare, non capisco una cosa cioè dove Hojlund avrebbe dovuto mettersi quel braccio. Però ok, è difficile ma accettiamo”.