Conte dopo Napoli-Verona: “VAR? Non capisco una cosa!”, poi l’annuncio sui recuperi

Il Napoli, grazie ad un ottimo secondo tempo, è riuscito ad evitare la sconfitta contro il Verona e a recuperare i due gol di svantaggio. Ci sono stati però diversi episodi controversi e, per questo motivo, nel post-partita ai microfoni di ‘DAZN’, Conte non le ha mandate a dire.
Conte dopo Napoli-Verona
Queste le parole di Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Verona:
“I due episodi nel primo tempo avrebbe ammazzato chiunque, ma non noi. I ragazzi meritano soltanto degli elogi, visto quello che stiamo facendo e con quanti giocatori lo stiamo facendo.
“Valutazioni molto soggettive per me da parte di chi sta al VAR: la decisione sul rigore è particolare, non capisco una cosa cioè dove Hojlund avrebbe dovuto mettersi quel braccio. Però ok, è difficile ma accettiamo”.
Poi le parole sull’Inter:
“A me non interessa parlare di chi è favorito, visto che siete così bravi a creare un caso sulle mie parole. Andremo a Milano facendo la conta degli uomini e cercando di fare la nostra partita”.
“A Chivu le mie parole non interessano? Fa bene: io ho semplicemente ricordato la storia di tre top club come Inter, Juventus e Milan. Capisco che sono un personaggio che fa parlare molto, ma queste cose succedono solo in Italia”.
Infine, sui recuperi:
“Recupero qualcuno? E che ne so. Torna Mazzocchi dalla squalifica, passiamo da 15 a 16″.