Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Clamoroso Napoli-Verona: parole durissime sul rigore, avete sentito?!

di
Giocatori Napoli in campo contro il Verona

Il rigore fischiato al Verona in Napoli-Verona è stato uno degli episodi più discussi della partita insieme al gol annullato ad Hojlund. Il fallo di Buongiorno ha portato al rigore assegnato dal direttore di gara e poi trasformato da Orban. Luca Marelli, analizzando la decisione, ha però contestato la decisione dell’arbitro, dichiarando che il giocatore del Verona ha commesso un fallo portando poi il difensore azzurro a spostare il braccio, influenzando così il suo movimento.

Marelli e le parole sul rigore in Napoli-Verona

Luca Marelli, a ‘DAZN’, ha dichiarato:

“Valentini influisce sul movimento del braccio di Buongiorno spostandolo e commettendo un fallo: andava fischiato un calcio di punizione per il Napoli!

Ma ancora più dure sono state le parole degli opinionisti di ‘DAZN’ che non le hanno mandate a dire.

Hernanes e Ferrara: il cambiamento ora è necessario

Hernanes, ex calciatore, ha ribadito la sua opinione, sostenendo che episodi come quello del rigore al Maradona debbano essere regolati meglio.

A ‘DAZN’, l’ex calciatore ha affermato che continuerà a battersi affinché il regolamento venga modificato, per evitare confusioni e incertezze. Anche Ciro Ferrara, con la sua esperienza da difensore, ha sottolineato quanto sia difficile per un calciatore saltare con le braccia dietro la schiena.

“Per un difensore è impossibile saltare con le braccia dietro la schiena: serve cambiare!

La necessità di aggiornare il regolamento è quindi sempre più sentita, con figure come Ferrara e Hernanes che chiedono modifiche per garantire maggiore chiarezza nelle decisioni arbitrali. In futuro, episodi simili potrebbero diventare meno controversi se le regole venissero riviste.

Laura Bisogno

