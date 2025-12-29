Napoli non pronto a comandare? Conte difeso dalle critiche: il paragone con l’Inter

Hanno scatenato un caos inatteso le parole di Conte in merito ad un Napoli “non pronto a comandare”. L’allenatore, nella sua risposta a Dazn, Juventus, Inter e Milan su un piano superiore a livello di struttura. Tanti coloro che hanno provato a smentire quest’idea, ma ha invece provato ad offrire argomenti a favore Francesco Modugno nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio”, in onda su Televomero.

Modugno dà ragione a Conte: le sue parole

Modugno prova a spiegare ed analizzare il discorso di Conte, trovandosi d’accordo con lui:

“Conte ha risposto a questo, vincere non è comandare ed è diverso. Il Napoli quando ha vinto non era la squadra più forte, ma la squadra più brava. La società è solida che dipende dai diritti televisivi e dal Player trading. Juve, Milan e Inter per quello che rappresentano sono squadre di una dimensione differente. Per questo i risultati del Napoli valgono ancora di più. C’è una narrazione tossica che non riconosce i meriti di questa squadra, il Napoli ha speso molto ma c’erano grandi cessioni come Kvara e Osimhen”.

Il confronto: “Inter più forte del Napoli”

L’opionionista vede, in particolate, l’Inter come una squadra più forte: