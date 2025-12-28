“Non siamo ancora pronti”, Conte spiazza tutti: messaggio alla società

Antonio Conte ha parlato al termine della gara vinta dal Napoli contro la Cremonese ai microfoni Dazn. L’allenatore ha fatto un po’ il punto su cosa è successo in questo 2025 fatto di grandi successi per gli azzurri, lanciando anche un messaggio sullo status della società azzurra in questo momento rispetto alle altre big della Serie A.

Conte: “Napoli è diversa quando festeggia”

L’allenatore è partito esprimendosi sulle tante gioie che gli sono state date da questo anno solare:

“Festeggiamo un anno bellissimo, dove abbiamo fatto qualcosa di straordinario come lo Scudetto, coronato poi dalla Supercoppa. Dispiace un pochettino perché è stato un anno solare molto bello, Napoli ti dà l’opportunità quando vinci di festeggiare in un modo diverso dalle altre parti, in un modo incredibile. Dobbiamo ora stare sempre vicini alle posizioni di alta classifica, stiamo affrontano problematiche serie, ma lo stiamo facendo da uomini coraggiosi. Va detto di questi ragazzi: si può vincere o perdere, ma vogliono onorare la maglia dello Scudetto e rendere orgogliosi i tifosi”.

L’allenatore ha poi ricoperto di belle parole il mattatore della gara di oggi Rasmus Hojldun:

“Hojlund è un calciatore che può migliorare tanto, sta diventando dominante in quel ruolo. Sta capendo la posizione giusta da avere quando arriva la palla, poi sapete benissimo che nel mio calcio gli attaccanti rivestono sempre un ruolo importante nell’economia del gioco. Lui ha margini di crescita altissimi”.

Il messaggio alla società: “Napoli non è pronta per comandare”

Sul momento di difficoltà a livello numerico, Conte lancia un messaggio motivazionale:

“Annibale diceva: ‘Se la strada non c’è, bisogna costruirla’. Lo stiamo facendo affrontando le difficoltà, stiamo senza tanti giocatori importanti ma ci auguriamo che possano tornare quanto prima. Bisognerà avere tanta pazienza e vedere come torneranno”.

L’allenatore chiude con un confronto fra il Napoli e le altre big italiane: