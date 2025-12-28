De Laurentiis punge alla fine di Cremonese – Napoli: la frecciatina social

Il Napoli ha vinto per 2-0 contro la Cremonese, ottenendo una bella vittoria che ha fatto piacere anche al presidente De Laurentiis. A fine partita, egli ha commentato la gara con il suo solito post su X di complimenti, ma con anche una piccola frecciatina riguardo al commento della gara.
De laurentiis punge: “Mi sono divertito…”
Queste le parole di De Laurentiis su X:
“Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre!”
Il patron continua quindi a pizzicare in merito ai commenti post-partita a lui non del tutto graditi, dopo il botta e riposta con Pardo che era diventato virale sui social.