Home ->

Copertina Calcio Napoli

De Laurentiis punge alla fine di Cremonese – Napoli: la frecciatina social

di

Il Napoli ha vinto per 2-0 contro la Cremonese, ottenendo una bella vittoria che ha fatto piacere anche al presidente De Laurentiis. A fine partita, egli ha commentato la gara con il suo solito post su X di complimenti, ma con anche una piccola frecciatina riguardo al commento della gara.

De laurentiis punge: “Mi sono divertito…”

Queste le parole di De Laurentiis su X:

“Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre!”
Il patron continua quindi a pizzicare in merito ai commenti post-partita a lui non del tutto graditi, dopo il botta e riposta con Pardo che era diventato virale sui social.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie