Napoli, botta e risposta tra ADL e Pardo: il presidente azzurro non le manda a dire

Ai Gazzetta Sports Awards, nella Notte dei Campioni, non è mancata di certo la leggerezza, per così dire. Protagonisti il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il presentatore Pierluigi Pardo, che sul palco hanno dato vita ad un botta e risposta piccato ma simpatico.

Un fuori programma tipico dei modi di fare del presidente azzurro, sempre pronto a trasformare la ribalta in uno show. La frecciatina al telecronista, in questi minuti, sta facendo il giro del web.

Durante la Notte dei Campioni non è mancato un momento di pura vivacità. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, con la sua verve, ha deciso di punzecchiare affettuosamente Pierluigi Pardo davanti alla platea.

Il patron azzurro, indicando il conduttore di DAZN, ha scherzato così:

Quando tu stai a DAZN non ti si vede, quindi uno pensa ‘ma che cazzate sta dicendo’. E poi pensa ‘Ma è romanista? Dovrebbe essere neutro’. Un giornalista del calcio non dovrebbe essere tifoso. Invece quando ti vedo qui in pelle e ossa, più pelle che ossa, allora dico ‘ma sarebbe un attore formidabile’, perché è dotato di una simpatia straordinaria, per me sei stato una sorpresa.