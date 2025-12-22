Napoli, messaggio chiaro di ADL prima del Bologna: le parole del presidente

Home ->

Manca sempre meno alla finale della Supercoppa italiana, in programma per questa sera alle ore 20 italiane. Il Napoli di Antonio Conte e il Bologna di Vincenzo Italiano si giocano il primo trofeo della stagione 2025/2026. Intanto, proprio in vista della gara di questa sera, torna a parlare Aurelio De Laurentiis: messaggio chiaro del presidente.

Dopo aver battuto rispettivamente Milan e Inter, il Napoli e il Bologna si contenderanno la Supercoppa italiana. Il Napoli per portare a casa il secondo trofeo della stagione, dopo lo Scudetto vinto, e il Bologna per continuare a sognare dopo la vittoria della Coppa Italia.

Aurelio De Laurentiis, a poche ore dalla gara, torna a parlare a Radio Tv Serie A. Ecco le parole del patron azzurro in merito alla finale:

“Bologna è nel mio cuore, cinematograficamente ho fatto film divertentissimi. È una città la cui Università dal 1300 ha educato principi e re. È un posto dove, io che sono di origini partenopee, do importanza fondamentale al cibo e Bologna e l’Emilia Romagna non scherza. Quindi ci troviamo da molti punti di vista estremamente gemellati. Poi Saputo è un bravo presidente, un americano importante e questa capacità di interzionalizzarsi ha un suo perché. Viva Napoli e Viva Bologna! Vinca il migliore”

