Napoli-Bologna, un big verso la panchina: Conte ha le idee chiare

Antonio Conte nella gara di Serie A 2025

Cresce l’attesa per la finale della Supercoppa italiana, Napoli e Bologna si giocano il primo trofeo della stagione. Antonio Conte, è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi legati alla formazione che scenderà in campo dal 1′: Alessandro Buongiorno viaggia verso la seconda panchina consecutiva.

Napoli-Bologna, piovono conferme: le possibili scelte di Conte

Tutto pronto per la finale di Supercoppa italiana, che vedrà di fronte il Napoli, fresco vincitore dello Scudetto, e il Bologna, vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia. I due club, hanno battuto rispettivamente il Milan di Allegri e l’Inter di Chivu, arrivando così a giocarsi questa prestigiosa finale.

Antonio Conte ha visto bene la sua squadra contro i rossoneri, e come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore salentino è pronto a confermare la formazione vista giovedì sera. Juan Jesus, uno dei migliori in campo, viaggia verso una maglia da titolare ai danni di Alessandro Buongiorno.

Juan Jesus e Alessandro Buongiorno in Serie A 2025
Juan Jesus e Buongiorno in campo contro il Lecce

Confermato Di Lorenzo al fianco di Rrahmani,e Politano come sterno destro. In avanti, a far compagnia a David Neres e Rasmus Hojlund, dovrebbe esserci ancora una volta Elmas, in vantaggio su Noa Lang, arma importante da giocarsi durante la gara.

