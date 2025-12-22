Napoli-Bologna, un big verso la panchina: Conte ha le idee chiare

Cresce l’attesa per la finale della Supercoppa italiana, Napoli e Bologna si giocano il primo trofeo della stagione. Antonio Conte, è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi legati alla formazione che scenderà in campo dal 1′: Alessandro Buongiorno viaggia verso la seconda panchina consecutiva.

Napoli-Bologna, piovono conferme: le possibili scelte di Conte

Tutto pronto per la finale di Supercoppa italiana, che vedrà di fronte il Napoli, fresco vincitore dello Scudetto, e il Bologna, vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia. I due club, hanno battuto rispettivamente il Milan di Allegri e l’Inter di Chivu, arrivando così a giocarsi questa prestigiosa finale.

Antonio Conte ha visto bene la sua squadra contro i rossoneri, e come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore salentino è pronto a confermare la formazione vista giovedì sera. Juan Jesus, uno dei migliori in campo, viaggia verso una maglia da titolare ai danni di Alessandro Buongiorno.

Confermato Di Lorenzo al fianco di Rrahmani,e Politano come sterno destro. In avanti, a far compagnia a David Neres e Rasmus Hojlund, dovrebbe esserci ancora una volta Elmas, in vantaggio su Noa Lang, arma importante da giocarsi durante la gara.