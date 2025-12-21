De Laurentiis, dichiarazioni nette sull’Arabia: il presidente ha parlato chiaro

Il Napoli si giocherà, domani sera, la finale della Supercoppa Italiana contro il Bologna in Arabia Saudita. Con l’occasione, ai microfoni di ‘SportMediaset’, ha parlato Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha espresso un pensiero netto sull’Arabia e non solo: parole chiare anche sull’Italia e su Napoli. Di seguito tutti i dettagli.

De Laurentiis parla chiaro: ecco cos’ha detto sull’Arabia, sull’Italia e su Napoli

Aurelio De Laurentiis ha parlato così a ‘SportMediaset’:

“In Arabia ci sono due milioni di operai che lavorano per tre turni al giorno per 24 ore su 24. Mi piacerebbe che ciò accadesse anche a Napoli e Roma. Mentre noi abbiamo ancora dei residui bellici che stanno ancora lì nelle nostre città a raccontare quanto sia incapace la gestione della res pubblica. E questo è un fatto sul quale il governo italiano dovrebbe rendersene conto. In un paese come l’Italia abbiamo tanto da raccontare e tanto da vendere”.

E poi ancora: