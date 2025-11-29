Novità Gilmour: i tempi di recupero dopo l’operazione

Si complicano le cose per quanto riguarda il Napoli e Antonio Conte. Dopo aver dovuto convivere con l’assenza di Billy Gilmour già da circa un mese per la pubalgia, le condizioni del centrocampista scozzese si complicano. Il Napoli e lo staff medico hanno optato per curare la pubalgia con l’operazione, ma questo terrà il giocatore a lungo lontano dai campi di gioco.

Gilmour si opera: circa due mesi i tempi di recupero

Il Napoli ha comunicato nella giornata di oggi la decisione, presa con lo staff medico, di optare per l’operazione per il centrocampista scozzese Billy Gilmour. Il giocatore volerà a Londra per sottoporsi all’operazione nella giornata di lunedì.

Questo è un fulmine a ciel sereno oltre che una brutta notizia per i partenopei. Il reparto dei centrocampisti, già ‘martoriato’ con gli infortuni di Anguissa e De Bruyne, subirà anche l’assenza dell’ex Brighton che, come riportato da Nicolò Schira, sarà out per i prossimi due mesi.

Gli infortuni costringono il Napoli ad andare sul mercato

I tempi di recupero di Billy Gilmour si dilatano notevolmente, col giocatore che dovrebbe tornare circa a febbraio. Probabile ritorno a pieno regime a febbraio anche per Anguissa, mentre per De Bruyne si dovrà attendere fino all’incirca tra marzo e aprile.

Per questo, il Napoli e Giovanni Manna riflettono per almeno un acquisto nel reparto dei centrocampisti, per colmare l’elevato numero di assenze. Nella lista dei possibili acquisti ci sono Atta e Frendrup.