UFFICIALE – Si opera: c’è il comunicato del Napoli

Antonio Conte osserva dalla panchina il Napoli con espressione preoccupata

Non arrivano delle buone nuove per quanto riguarda il Napoli e Antonio Conte. Tanti gli infortuni finora accusati dai giocatori partenopei, creando ben più di un grattacapo al tecnico. Uno di questi è Billy Gilmour, che dovrà operarsi.

Gilmour deve operarsi: l’annuncio del Napoli

L’annuncio arriva direttamente dai canali ufficiali del club partenopeo. Billy Gilmour, fermatosi il 1° novembre nel match tra Napoli e Como, dovrà operarsi. Out a causa della pubalgia, alla fine lo staff medico partenopeo ha deciso per l’operazione. Quest’ultima avverrà lunedì a londra.

“NOTA MEDICA – Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
