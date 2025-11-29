Napoli, non uno ma due rinforzi dalla Serie A: Manna sta già preparando l’affondo decisivo

Diventa sempre più necessario l’intervento sul calciomercato di gennaio per quanto riguarda il Napoli. Tanti gli infortuni e le necessità di intervento nel mercato invernale, e già si studiano i possibili colpi. Giovanni Manna è al lavoro per dare ad Antonio Conte gli uomini giusti per poter proseguire al meglio la stagione attuale. Tra i tanti, due sono i nomi più gettonati per rinforzare il centrocampo partenopeo: Arthur Atta e Morten Frendrup.

Calciomercato Napoli, nel mirino Atta e Frendrup: cosa filtra

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sta lavorando per rinforzare il centrocampo degli Azzurri. Tante le defezioni in mezzo al campo, da quelle meno gravi come Gilmour, a quelle con tempi di recupero più lunghi come Anguissa e De Bruyne.

A tal proposito, tra i tanti nomi sondati, due solo quelli al momento più gettonati. I nomi sono quelli di Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese e vera e propria rivelazione di questo inizio di stagione, e Morten Frendrup, centrocampista del Genoa.

Atta e Frendrup, il loro rendimento finora

Arthur Atta, come detto, è stata la vera rivelazione di questo inizio di Serie A 2025/2026. Le sue qualità e le sue prestazioni hanno attirato molte big di Serie A ma non solo. Tanti, infatti, gli interessamenti dall’estero. Il francese, autore di 1 gol e 2 assist, ha già una valutazione molto alta e non sarà facile acquistarlo già nel mercato invernale.

Più accessibile e, forse, considerato un piano B, Morten Frendrup. Il centrocampista 24enne è uno dei punti fermi dei rossoblù da anni e, nonostante le insistenti voci su un suo addio, è rimasto in terra ligure, diventandone anche vice-capitano. La sua valutazione è ben più bassa rispetto a quella del 22enne francese dell’Udinese dunque, se si dovesse decidere per un investimento meno oneroso, la sensazione è che si potrebbe andare sul danese.