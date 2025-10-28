Infortunio Lang, arriva la prima diagnosi: l’annuncio di Conte

All’esordio da titolare in maglia Napoli, Noa Lang è stato costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio. Infatti, in occasione del match appena disputato con il Lecce, l’ala olandese ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Anche mister Antonio Conte è intervenuto sul problema accusato dall’ex PSV nel corso dell’intervista post-partita.

Ai microfoni di DAZN l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha ripercorso la dinamica dell’infortunio accusato da Noa Lang. Stando al primo giudizio, non pare nessuna dinamica estremamente preoccupante. Qui riportate le parole di Conte a riguardo, applaudendo anche alla prestazione del neo-arrivato:

“Lang? Ha avuto due colpi sullo stesso punto. Penso che sia un indurimento del muscolo, non è una rottura. Ha avuto la sfortuna di avere un doppio intervento sullo stesso punto. Siamo contenti anche per lui, dobbiamo coinvolgere tutti e trovare soluzioni nella difficoltà”.