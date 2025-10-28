Home ->

Copertina Calcio Napoli

Maledizione Napoli, arriva un altro infortunio: mazzata per Conte

di
Conte protesta in Lecce-Napoli: è arrivato un altro infortunio

Un’altra mazzata per Antonio Conte: è uscito infatti per infortunio Noa Lang. L’olandese aveva accusati i primi problemi già al termine della prima frazione dopo un colpo alla coscia sinistra. Il giocatore è stato poi costretto ad abbandonare il campo dopo appena 3 minuti nella ripresa, con David Neres subentrato al suo posto.

Lang esce per infortunio

Non è ancora chiara la natura del suo problema fisico e si aspettano comunicazioni ufficiali del Napoli al riguardo.

Si tratta dell’ennesimo infortunio in casa azzurra, già privo di De Bruyne, Lobotka, Meret e Lukaku, mentre Rrahamani e Hojlund sono rientrati solo per partire dalla panchina nel match.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie