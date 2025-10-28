“Siamo all’assurdo”, Conte sbotta a fine gara: che messaggio all’ambiente Napoli

Il Napoli ha battuto per 1-0 il Lecce al termine di una gara davvero sofferta. Ha analizzato tutti gli aspetti che hanno portato a questo successo l’allenatore azzurro Antonio Conte, intervenuto ai microfoni Dazn.

La rabbia sull’infortunio di De Bruyne

L’allenatore ha in primis introdotto così il suo pensiero sulla gara:

“Queste partite non sono mai semplici, contro l’Inter abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Oggi abbiamo giocato contro una buona squadra, è sempre difficile giocare a Lecce. Dovevamo gestirla meglio nella parte finale: non abbiamo rischiato chissà cosa, ma la testa deve restare sempre dentro al campo. Ogni tanto dalla panchina cercavo di rimettere la testa a posto”.

Conte evidenzia poi il lungo elenco di infortunati, con delle parole molto piccate in merito a De Bruyne:

“Il primo tempo penso sia stato buono, abbiamo cercato noi di fare la partita. Nel secondo tempo la partita è stata giocata, poi c’è stato questo rigore che poteva cambiare l’indirizzo, il portiere è stato bravo. Si dimentica troppo in fretta, nessuno parla dei giocatori infortunati: per tutta l’estate si è parlato di grandi rinforzi come De Bruyne e nessuno dice niente. Qualcuno dice che ne ho anche giovato…siamo all’assurdo. Qualcuno all’inizio si chiedeva perché stessimo prendendo Milinkovic poi. Si parla tanto e bisognerebbe stare zitti: la situazione danno ragione a chi la vede un poco più lunga rispetto a chi sta solo a commentare e sparare sentenze”.

Conte risponde ad Anguissa: “Non ci vuole calma a volte”

L’allenatore ha anche spiegato il curioso scambio di battute con Anguissa, che aveva risposto “calma” ad una sua indicazione nei minuti finali:

“Anguissa? Non avevo visto che mi avesse detto “calma”. In quelle circostanze non ci vuole calma, ci vuole testa e attributi per portare una vittoria come questa. La calma non va bene, certe situazioni vanno indirizzate. Sono contento così, Frank sa cosa penso. Calciatori come lui ce ne sono pochi: ha qualità fisiche, elasticità nello scatto, può migliorare nella conclusione. Poi a me piace lavorare con i centrocampisti d’inserimento, da più parte arrivano i gol meglio è”.

In chiusura, Conte ha chiarito le condizioni dell’infortunato Noa Lang: