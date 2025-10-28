“Siamo all’assurdo”, Conte sbotta a fine gara: che messaggio all’ambiente Napoli

Il Napoli ha battuto per 1-0 il Lecce al termine di una gara davvero sofferta. Ha analizzato tutti gli aspetti che hanno portato a questo successo l’allenatore azzurro Antonio Conte, intervenuto ai microfoni Dazn.
La rabbia sull’infortunio di De Bruyne
L’allenatore ha in primis introdotto così il suo pensiero sulla gara:
“Queste partite non sono mai semplici, contro l’Inter abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Oggi abbiamo giocato contro una buona squadra, è sempre difficile giocare a Lecce. Dovevamo gestirla meglio nella parte finale: non abbiamo rischiato chissà cosa, ma la testa deve restare sempre dentro al campo. Ogni tanto dalla panchina cercavo di rimettere la testa a posto”.
Conte evidenzia poi il lungo elenco di infortunati, con delle parole molto piccate in merito a De Bruyne:
“Il primo tempo penso sia stato buono, abbiamo cercato noi di fare la partita. Nel secondo tempo la partita è stata giocata, poi c’è stato questo rigore che poteva cambiare l’indirizzo, il portiere è stato bravo. Si dimentica troppo in fretta, nessuno parla dei giocatori infortunati: per tutta l’estate si è parlato di grandi rinforzi come De Bruyne e nessuno dice niente. Qualcuno dice che ne ho anche giovato…siamo all’assurdo. Qualcuno all’inizio si chiedeva perché stessimo prendendo Milinkovic poi. Si parla tanto e bisognerebbe stare zitti: la situazione danno ragione a chi la vede un poco più lunga rispetto a chi sta solo a commentare e sparare sentenze”.
Conte risponde ad Anguissa: “Non ci vuole calma a volte”
L’allenatore ha anche spiegato il curioso scambio di battute con Anguissa, che aveva risposto “calma” ad una sua indicazione nei minuti finali:
“Anguissa? Non avevo visto che mi avesse detto “calma”. In quelle circostanze non ci vuole calma, ci vuole testa e attributi per portare una vittoria come questa. La calma non va bene, certe situazioni vanno indirizzate. Sono contento così, Frank sa cosa penso. Calciatori come lui ce ne sono pochi: ha qualità fisiche, elasticità nello scatto, può migliorare nella conclusione. Poi a me piace lavorare con i centrocampisti d’inserimento, da più parte arrivano i gol meglio è”.
In chiusura, Conte ha chiarito le condizioni dell’infortunato Noa Lang:
“Lang? Ha avuto due colpi sullo stesso punto. Penso che sia un indurimento del muscolo, ha avuto la sfortuna di avere un doppio intervento sullo stesso punto. Siamo contenti anche per lui, dobbiamo coinvolgere tutti e trovare soluzioni nella difficoltà. Anche Elmas e Gilmour hanno fatto un’ottima partita, Billy ha avuto delle problematiche prima della partita perché non stava bene”.