Napoli-Inter, cresce la preoccupazione per Hojlund: scelto il sostituto in caso di forfait

Il recupero di Rasmus Hojlund per Napoli-Inter è tutt’altro che scontato: il problema muscolare che affligge il bomber danese non è ancora svanito del tutto, seppur lo status del giocatore sia in netto miglioramento. La volontà comune è di non correre rischi per evitare qualsiasi ipotesi di ricaduta e, pertanto, Lorenzo Lucca resta in allerta, consapevole che potrebbe trattarsi di una delle ultime occasioni per smentire le critiche sul suo rendimento.

Napoli, Hojlund bene ma non benissimo: cosa filtra per l’Inter

Stando a quanto segnalato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le condizioni fisiche di Rasmus Hojlund sono in netto miglioramento negli ultimi giorni. Nonostante questi buoni segnali, però, il problema muscolare non è smaltito del tutto. Si tratta di un recupero delicato e graduale, in cui ogni giorno può risultare determinante.

Ecco che, allora, le terapie e le prime sollecitazioni sul campo potrebbero risultare cruciali per la scelta verso l’Inter: mancano ancora due giorni e Hojlund farà di tutto per esserci, ma non è scontato.

Ultima spiaggia per Lucca? Ecco cosa filtra

Con l’eventuale forfait di Hojlund, si aprono vari scenari: le alternative in attacco sono rappresentate da Lorenzo Lucca e da Giuseppe Ambrosino.

Si può dire con certezza, però, che la scelta dovrebbe ricadere sull’ex Udinese: l’investimento è stato davvero oneroso e, al contrario, il rendimento decisamente scarso. Dunque, con il rientro di Hojlund e con il graduale miglioramento delle condizioni di Romelu Lukaku, Napoli-Inter potrebbe rappresentare una sorta di ultima spiaggia: o la va, o la spacca.