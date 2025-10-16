Napoli, Lukaku lavora per tornare in campo: c’è una data nel mirino

Romelu Lukaku stringe i tempi per tornare protagonista con il Napoli. L’attaccante belga, fermo per infortunio, ha iniziato la fase di recupero e conta di rientrare in gruppo tra circa un mese. L’obiettivo è chiaro: essere pronto il prima possibile e, a tal proposito, ha già messo nel mirino una data. Ecco a quale appuntamento non vuole mancare con il resto del gruppo di Antonio Conte.

Lukaku accelera il recupero: ecco cosa filtra

Romelu Lukaku ha fretta di tornare in campo. Dopo l’infortunio che lo ha costretto a fermarsi, l’attaccante del Napoli ha iniziato un percorso mirato di riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico azzurro. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Lukaku ha fretta di rientrare. Il piano prevede al momento il rientro tra circa un mese al centro sportivo di Castel Volturno.

Il club partenopeo conta sul suo rientro per rafforzare il reparto offensivo, dove Conte si è affidato nelle ultime settimane principalmente a Rasmus Hojlund.

L’obiettivo di Lukaku è la Supercoppa Italiana

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Lukaku ha messo nel mirino la data del 18 dicembre, giorno della Supercoppa Italiana.

Conte spera di poter contare su un giocatore determinato, che prima dello stop aveva già dimostrato di essere decisivo con i suoi gol in Serie A. La condizione fisica sarà monitorata passo dopo passo, ma la sensazione è che il centravanti stia rispondendo bene al programma di recupero.

Determinazione e fiducia: Lukaku spinge per rientrare

Lukaku, sin dal suo arrivo a Napoli, ha mostrato grande attaccamento alla maglia e voglia di contribuire al progetto tecnico. La sua assenza si è fatta sentire, ma il ritorno è vicino e il gruppo lo attende con entusiasmo. Il club e i tifosi attendono per rivederlo protagonista, magari proprio nella finale di Supercoppa, una sfida che potrebbe segnare il suo rientro in campo dopo settimane con la maglia azzurra.