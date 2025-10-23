Home ->

Napoli, finalmente il big rientra: ci sarà con l’Inter

di
Meret esulta con Conte e con la squadra

In vista del big match contro l’Inter, mister Conte potrebbe riproporre Alex Meret dal 1′ al posto di Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli ha bisogno di sfornare una prestazione eccellente e, senza alcun dubbio, il portiere italianoè stato uno dei leader indiscussi della scorsa trionfante stagione. In seguito a varie panchine consecutive, dunque, potrebbe essere giunto il momento della rivalsa per l’estremo difensore friulano.

Napoli, rispolverato Meret: probabile impiego da titolare

Come ripreso dal ‘Corriere dello Sport’, in vista del delicatissimo impegno di sabato contro l’Inter, il Napoli potrebbe fare affidamento su Alex Meret tra i pali.

Il rendimento di Milinkovic-Savic non si può considerare insufficiente, ma mister Conte potrebbe tornare a dare fiducia al portiere italiano(condottiero in entrambe le stagioni degli scudetti alzati al cielo) come forte segnale alla squadra e, in particolare, al reparto difensivo: serve compattezza e solidità in retroguardia, cosa che è decisamente mancata sin qui.

Meret concentrato
Con Meret gli azzurri sono invalicabili (o quasi): i numeri parlano chiaro

La speranza di Conte, come sottolineato in precedenza, è quella di dare un forte scossone al reparto difensivo: con la presenza di Alex Meret, il Napoli è sempre riuscito a fornire prestazioni difensive convincenti. Su 4 match disputati in questa stagione (tutti in Serie A), gli azzurri hanno incassato 4 reti, ma mantenendo la porta inviolata in due occasioni. In aggiunta, le uniche due occasioni in questa stagione, dato che Milinkovic-Savic non è ancora riuscito a blindare del tutto la rete.

E, per concludere, nella scorsa stagione Meret ha incassato solo 25 reti in 34 presenze, complici numerosi interventi provvidenziali e ben 2 calci di rigori respinti: numeri da top assoluto, che hanno consentito al Napoli di diventare la miglior difensa in Europa.

Chi giocherà in porta contro l’Inter? Alex Meret potrebbe riprendere posto tra i pali dopo varie panchine.

Quali sono i numeri stagionali di Meret? In 4 gare disputate, Meret ha tenuto la porta inviolata in 2 casi, incassando 4 gol complessivi.

Laura Bisogno

