Napoli, verso il Torino con un grande dubbio in attacco: il ballottaggio di Conte

Il Napoli scenderà in campo per affrontare il Torino sabato al Maradona. Il grande interrogativo è quello che riguarda Matteo Politano, tornato ad allenarsi in gruppo, ma non ancora al cento per cento. Il fastidio al gluteo lo tiene sotto osservazione, e lo staff medico del Napoli preferisce non rischiare. Per questo, secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte starebbe pensando di schierare David Neres dal primo minuto.

Politano recupera, ma resta il dubbio

L’esterno campano si è rivisto in campo a Castel Volturno, partecipando all’allenamento con il gruppo. Le sensazioni sono buone, ma il fastidio muscolare non è del tutto sparito.

“Politano è rientrato ad allenarsi in gruppo ma ha ancora un fastidio al gluteo. Per preservarlo, Conte potrebbe ripiegare su Neres per la prossima partita contro il Torino, sabato 18 ottobre”.

L’ex esterno del Benfica scalpita. Neres ha convinto Conte per l’impegno e l’intensità mostrati negli ultimi allenamenti. La partita contro il Torino potrebbe essere la sua occasione per trovare ancora minuti e fiducia, dopo la gara da titolare contro il Genoa al posto di De Bruyne.

Scelte e prospettive

Conte, come da sua abitudine, vuole evitare rischi inutili in questa fase della stagione. Politano sarà convocato, ma solo se darà garanzie complete.

Il Napoli ha bisogno di tutti, ma la gestione oculata degli infortuni resta prioritaria. La sensazione è che il tecnico voglia dosare le energie, con l’obiettivo di arrivare nel pieno della forma ai prossimi impegni di Serie A e Champione League. Un equilibrio difficile, ma necessario per mantenere continuità e ambizione.