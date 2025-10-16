Napoli, Conte lo recupera: allenamento in gruppo per il leader azzurro

Il Napoli di Antonio Conte si appresta a tornare sotto i riflettori della Serie A. La squadra azzurra riprenderà il proprio cammino in campionato sabato: i partenopei faranno visita al Torino di Baroni. Proprio in vista della sfida con i granata sono arrivate una serie di notizie confortanti per mister Antonio Conte.

Il big azzurro torna in gruppo: sarà convocato per la trasferta di Torino

Un sospiro di sollievo per il Napoli: Matteo Politano è guarito e oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo il problema al gluteo. Secondo Sky Sport, farà parte della lista convocati per la sfida contro il Torino, ma non è certo che giocherà dal primo minuto. Antonio Conte scioglierà i dubbi all’ultimo, e il ballottaggio più caldo è quello tra Eljif Elmas e David Neres per coprire la sua fascia.

Politano, fermo da qualche giornata per un fastidio muscolare al gluteo, sembra aver superato la fase acuta. Le ultime parlano di un recupero rapido, che gli consente di reinserirsi in gruppo e di candidarsi per la convocazione.

Tuttavia, la guarigione è stata monitorata con cautela e il suo utilizzo nella partita contro il Torino non è garantito: Conte potrebbe adottare un reinserimento graduale. Buone notizie in casa Napoli anche per quanto riguarda Buongiorno: il difensore azzurro ha smaltito l’infortunio ed è pronto a rispondere presente per la sfida di Torino.

Ballottaggio Elmas-Neres

Con Politano tornato disponibile, ma non al meglio della forma per una maglia da titolare, si apre un derby interno per la maglia offensiva. Da un lato c’è Eljif Elmas, che offre duttilità e capacità di adattamento alle fasce offensive. Dall’altro David Neres, che ha lavorato con continuità a Castel Volturno e potrebbe ottenere un’opportunità proprio contro il Torino.

Elmas garantisce supporto in mediana, Neres mette la sua esplosività. Inoltre, la gestione dovrà guardare anche all’impegno in Champions League che segue, quindi dosaggio e prudenza saranno fondamentali nelle scelte di Antonio Conte.