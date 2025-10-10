Caso McTominay, la previsione fa gioire Conte: ecco perché

Lo scozzese non brilla, ma le parole rivolte a lui fanno ben sperare il tecnico campione d’Italia e i tifosi azzurri.

Il Napoli è tornato a comandare, insieme alla Roma, la classifica di Serie A. Dopo sei giornate, gli azzurri hanno ottenuto 5 successi e una sola sconfitta, migliorando anche l’inizio della passata stagione. Un’eccellente partenza, frutto anche degli investimenti fatti in estate.

Più di tutti di De Bruyne e Hojlund, assoluti protagonisti delle ultime partite azzurre. Due calciatori che hanno fatto la differenza con prestazioni di livello. Quelle prestazioni che stanno mancando al calciatore simbolo del quarto scudetto, Scott McTominay. E sullo scozzese ha parlato una vecchia conoscenza azzurra.

“Rivedremo presto il vecchio McTominay”, dichiarazione netta dell’ex azzurro

McTominay non ha fatto, per ora, la differenza come nella passata stagione. Un periodo poco brillante dello scozzese, che, inevitabilmente, ha attirato a sé l’attenzione mediatica.

E sull’8 azzurro ne ha parlato anche Pierpaolo Marino ai microfoni di Radio Marte, sottolineando il momento e facendo un paragone addirittura con Maradona. Di seguito le sue parole:

“Un periodo di scarsa forma può capitare a chiunque. È successo a Maradona, quindi può capitare anche ad un calciatore terreno e non solo ad un ultraterreno come Diego. Diamo tempo e rivedremo il vero McTominay. Il grosso dispendio dell’anno scorso ha contribuito a questo calo, così come anche il cambio modulo. Lo scozzese è per un centrocampo a tre e non a quattro. Lui preferisce avere ampi spazi, non predilige quelli stretti. È normale che non stia rendendo come prima, ma resto dell’idea che dobbiamo solo aspettare per rivedere la versione migliore”.

Bisogna dunque aspettare per ritrovare la versione che tutti hanno potuto ammirare la passata stagione. Conte sa bene l’importanza del suo scozzese.

Conte prepara il Torino: lo scozzese sarà ancora lì in mezzo?

Il 4 azzurro sta avendo difficoltà a trovare posto in mezzo a campo ed è sotto gli occhi di tutti. Conte gli ha cambiato ruolo, spostandolo da leader del centrocampo a tre ad un ruolo quasi nuovo. Una sorta di esterno/seconda punta in appoggio a Hojlund.

Una soluzione che in realtà abbiamo visto usare anche l’anno scorso, con lo scozzese a supporto di Lukaku. Ma quest’anno le azioni partono, per forza di cose, dai piedi di De Bruyne. McTominay si trova dunque quasi in appoggio totale ad Hojlund, con pochi palloni che passano tra i suoi piedi.

Deve solo trovare il posto giusto in mezzo agli schemi di Conte, che non se ne priverà facilmente. D’altronde il 4 azzurro garantisce fisico e struttura in mezzo al campo, che fanno sempre la differenza, così come mostrato con la sua Scozia. Deve solo ritrovare quella via del gol, che lo ha reso MVP.