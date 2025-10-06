Mctominay sottotono? Arriva la sentenza netta di Conte: l’analisi in diretta

Intervenuto a Sky Sport al termine di Napoli-Genoa, il tecnico degli azzurri ha avuto modo di commentare il momento di forma del centrocampista scozzese.

Non è un segreto: non è ancora il Mctominay dell’anno scorso, autore di 12 gol cruciali per la vittoria del 4° tricolore azzurro. Le sue prestazioni, infatti, sono state molto al di sotto di quelle a cui ci aveva abituato.

Indubbiamente, non è il caso di farne un dramma. I momenti di appannamento sono perfettamente fisiologici e lo scozzese ritornerà ad essere fondamentale per il Napoli. Intanto, però, è arrivato anche il commento di Antonio Conte che ha analizzato il tutto in modo concreto.

Conte irrompe sul “caso” McTominay: l’annuncio

Indubbiamente il cambio modulo, con conseguente spostamento dello scozzese sull’out di sinistra, ha inciso parecchio, limitando le sue letali capacità di incursore. Infatti, lo stesso Conte ha avuto modo di confermarlo:

“Anguissa trascina il ritmo della squadra, così come Mctominay, che però in questo momento sta faticando un pochino”.

Insomma, la conferma arriva direttamente dal tecnico azzurro ma, come detto prima: nessun dramma. Scott riuscirà sicuramente a comprendere le implicazioni tattiche della sua nuova posizione per sfruttarle a proprio vantaggio. In quel momento, recuperata anche una condizione fisica migliore, tornerà il calciatore micidiale che abbiamo sempre ammirato. Non si è MVP a caso.