Hojlund al Napoli, clamorosa novità sulla formula: l’ultim’ora svela tutto sull’affare

Aggiornamento importante sulla formula del trasferimento dal Manchester United agli azzurri dell’attaccante danese.

Rasmus Højlund è decisamente l’uomo del momento in casa Napoli. La doppietta allo Sporting Lisbona e il gol del 2-1 realizzato contro il Genoa hanno regalato due successi fondamentali alla squadra di Antonio Conte. Nel complesso, sono già quattro le reti da quando è approdato all’ombra del Vesuvio.

L’ex Atalanta sta vivendo un periodo di forma esaltante, come confermato anche da Brian Riemer, CT della Danimarca. Le difficoltà incontrate in Inghilterra sembrano ormai un lontano ricordo per il classe 2003.

Napoli-Hojlund, le condizioni del trasferimento dallo United

Il centravanti danese è arrivato alla fine dell’estate per sostituire il lungodegente Romelu Lukaku. La trattativa per acquistarlo dal Manchester United è stata lunga ed estenuante. L’accordo, in un primo momento, sembrava essere stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per i campioni d’Italia in carica.

Tuttavia, stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le condizioni sarebbero diverse da quelle inizialmente ipotizzate. Infatti, al termine di questa stagione, non sarebbe previsto l’obbligo, ma il diritto di riscatto.

Le cifre, invece, dovrebbero essere confermate, anche se Moretto ha specificato ulteriori aspetti a questo riguardo. Il Napoli verserà nelle casse dei Red Devils 6 milioni di euro, pagabili in due anni, per il prestito oneroso. Per riscattarlo, i campani dovrebbero spendere 44 milioni, pagabili, in questo caso, nell’arco di cinque anni.

Napoli-Hojlund, svelate tutte le clausole del trasferimento

Sempre secondo Moretto, qualora il trasferimento dovesse divenire definitivo, il Manchester United si sarebbe riservato il 7,5% su un’eventuale futura rivendita di Højlund da parte del Napoli. Per blindarlo dagli assalti dei top club europei, Aurelio De Laurentiis ha inserito nel suo contratto una clausola rescissoria di 85 milioni, valida dal 2027.

Il forte timore da parte del club inglese di aver commesso l’ennesimo errore del post-Ferguson con la cessione di Højlund è confermato da un ulteriore dettaglio. Lo United avrà il diritto di prelazione nel caso in cui gli azzurri dovessero decidere di cedere la punta danese.

L’intero ambiente napoletano, invece, si augura che la definizione data da Antonio Conte in merito al suo attaccante trovi pieno riscontro nel corso di questa annata. Intervistato al termine della sfida con il Genoa, il tecnico salentino non ha esitato a definirlo un “possibile crack“.