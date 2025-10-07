“Hojlund? Ora gioca accanto a De Bruyne”, l’annuncio è già virale: è accaduto in conferenza stampa

Il centravanti danese è l’uomo del momento in casa Napoli: su di lui sono state spese parole decisamente significative.

Quattro gol in meno di un mese. L’inizio dell’esperienza di Rasmus Højlund all’ombra del Vesuvio è stato decisamente positivo. Acquistato dal Manchester United con il compito di sostituire il lungodegente Romelu Lukaku, l’attaccante danese non sta facendo rimpiangere “Big Rom”.

Dopo aver bagnato il suo esordio in maglia azzurra contro la Fiorentina, il classe 2003 è andato a segno tre volte in appena quattro giorni. La doppietta allo Sporting Lisbona e il gol al Genoa sono stati decisivi per regalare due successi fondamentali al Napoli in Serie A e in Champions League.

Hojlund, parla Riemer: “Difficile scrivere una storia migliore”

A testimoniare il momento magico che Højlund sta vivendo, sono arrivate le parole al miele di Brian Riemer, Commissario Tecnico della Danimarca, in conferenza stampa:

“Essersi adattato così rapidamente al calcio italiano ed essere diventato match-winner due volte di fila è una storia che difficilmente si sarebbe potuta scrivere meglio per lui. Sono molto felice di avere a disposizione un attaccante in grande forma. Non potrei chiedere di meglio come CT della Danimarca“.

Riemer si è soffermato anche sulla perfetta connessione tra l’ex Atalanta e Kevin De Bruyne: