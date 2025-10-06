“Meglio di Lukaku”, Vieri lancia la provocazione

L’ex attaccante della Nazionale, Christian Vieri, è sicuro sul confronto tra i due giocatori: le sue dichiarazioni non lasciano spazio ad interpretazione.

I campioni d’Italia concludono al meglio il primo mini ciclo di partite. Dopo l’importante vittoria contro lo Sporting Lisbona, in Champions League, gli azzurri trovano la vittoria contro il Genoa capitanato da Patrick Vieira.

Successo sofferto per il Napoli, ma di fondamentale importanza per ritornare sulla retta via in campionato, dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro.

Tra i protagonisti ci sono, sicuramente, i due subentrati: Leonardo Spinazzola e Kevin De Bruyne, oltre ai due marcatori Zambo Anguissa e Rasmus Hojlund, autore ancora una volta di una grande prestazione. Da segnalare, intanto, le parole nel post partita di Christian Vieri: è pazzo di un calciatore azzurro.

Napoli, senti Vieri: “Grandissimo acquisto degli azzurri”

Christian Vieri, ex centravanti oggi opinionista, è intervenuto nel corso della trasmissione “Fuoriclasse” su Dazn, dove ha commentato la vittoria del Napoli: Vieri sicuro sul confronto tra i due attaccanti.

Di seguito le parole dell’ex bomber dell’Inter rilasciate a Dazn in merito al paragone Lukaku-Hojlund:

“Gli azzurri hanno fatto un grandissimo acquisto con Hojlund. Quando rientrerà Lukaku, il danese sarà comunque titolare, è troppo più forte del belga. A differenza di Romelu, l’ex Atalanta, ama andare in profondità: secondo me, una qualità fondamentale per un attaccante” “Hojlund gioca bene con i compagni, segna molti gol ed è bravo anche nell’assist: ha un grande mancino. Per me sarebbe difficile toglierlo, ha bisogno di trovare continuità, cosa che mancava a Manchester dove giocava poco. Allo United, però, c’è molta confusione”.

Hojlund, grande inizio in azzurro

L’infortunio di Romelu Lukaku, in estate nell’amichevole contro l’Olympiakos, aveva complicato, e non poco, i piani della società azzurra. L’attaccante belga, uomo chiave per mister Conte, era stato fondamentale per la vittoria del quarto Scudetto: 14 gol e 10 assist per lui.

In questo primo periodo nella sua nuova avventura azzurra, il nuovo bomber azzurro, Rasmus Hojlund, ha sorpreso tutti, rimpiazzando al meglio Big Rom. Sempre titolare fin qui, e 4 gol (2 in Champions League) già messi a referto per l’attaccante danese.

Lo stesso Antonio Conte, crede molto in Hojlund e nelle sue potenzialità. Secondo il mister salentino, con la continuità giusta e continuando a lavorare duro, il danese può diventare un vero e proprio craque.