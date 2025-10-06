Napoli, altro azzurro escluso dalla Nazionale: decisione a sorpresa

Appena arrivata una novità sulle convocazioni delle nazionali, il CT non ha convocato a sorpresa un azzurro: il motivo della scelta.

La squadra campione d’Italia, ha risposto nel migliore dei modi alla prima sconfitta della nuova Serie A 2025/2026. Il ko di Milano, aveva acceso i primi malumori in casa Napoli, ma gli uomini guidati da mister Conte hanno reagito bene sul campo.

Due vittorie fondamentali, contro lo Sporting Lisbona nella nuova League phase e contro il Genoa per confermare la vetta del campionato. Classifica che sorride agli azzurri, che arrivano alla sosta di Ottobre al primo posto affiancati dalla Roma.

Dopo il forfait di Matteo Politano (convocato Spinazzola al suo posto), e quello quasi certo di Stanislav Lobotka, un altro calciatore azzurro salterà la nazionale: ecco di chi si tratta.

Napoli, Olivera non convocato: il motivo

Primo mini ciclo di partite terminato per il Napoli, ora arriva la sosta nazionali di Ottobre: sorprende la mancata convocazione di Mathias Olivera.

La sfida di ieri, contro il Grifone, farà saltare la nazionale all’infortunato Matteo Politano e quasi certamente anche a Lobotka, ma non solo. Olivera, di fatti, non è stato convocato dalla nazionale uruguaiana per le partite amichevoli contro la Repubblica Dominicana e l’Uzbekistan.

Il commissario tecnico dell’Uruguay, Marcelo Bielsa, ha infatti sorpreso con le sue convocazioni. Il ct, ha convocato solo 17 giocatori per questa sosta di Ottobre, chiamando calciatori meno utilizzati, e facendo a meno dei veterani come il capitano Valverde e lo stesso Olivera.

Scelta impopolare, ma che probabilmente nelle intenzioni del ct consolidano il gruppo, facendo aumentare la competizione interna. Può sorridere Antonio Conte, che avrà più tempo per lavorare con il terzino uruguaiano.

Non il miglior Olivera: cambiano le gerarchie?

Inizio di campionato non dei migliori per Mathias Olivera, solo due gare da titolare: la prima contro il Sassuolo e ieri contro il Genoa di Patrick Vieira.

Ha influenzato, sicuramente, una condizione fisica non ottimale (costretto a saltare la sfida di San Siro) ma forse anche il cambio modulo e le tante alternative sulla fascia sinistra.

Con questo nuovo modulo (4-1-4-1), di fatti, Antonio Conte predilige un terzino di spinta come Spinazzola, inizio di campionato super il suo tanto da ritrovare la Nazionale, o il neo acquisto Gutiérrez, rientrato dall’infortunio e subito lanciato in campo contro il Milan.

Ieri, con il ritorno al 4-3-3, Olivera è partito dall’inizio ma non ha offerto una prestazione all’altezza, sostituito, di fatti, al 50′: al suo posto è entrato il terzino italiano, che al momento è sicuramente più in forma e offre maggiori garanzie.