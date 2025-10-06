Infortunio Lobotka: c’è il primo annuncio ufficiale

Dopo l’infortunio rimediato nella gara di ieri contro il Genoa, arriva il primo annuncio su Lobotka, ha parlato l’allenatore: ecco cosa filtra.
Vittoria fondamentale per i ragazzi di Antonio Conte. La sconfitta contro il Milan poteva lasciare il segno, ma gli azzurri hanno risposto nel miglior modo possibile: prima vittoria in Champions, poi in campionato.
Successi sofferti, ma importanti per l’umore (oltre che per la classifica). Dal match contro il Genoa, però, arrivano anche notizie negative: Lobotka prima e Politano poi, sono usciti anzitempo dal campo per infortunio.
L’esterno italiano, di fatti, non risponderà alla chiamata della Nazionale (sostituito proprio da Spinazzola). Per Lobotka, invece, è appena arrivato il primo annuncio ufficiale: le sue condizioni.
Lobotka, parla Calzona: cosa filtra sull’infortunio
Nella gara di ieri, Stanislav Lobotka, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo soli 44′ trascorsi: ha parlato il ct della Slovacchia.
Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, ha parlato delle condizioni del 68 azzurro, in merito all’infortunio subito nella gara di ieri:
“Lobotka si sottoporrà ad un esame, vedremo come sta. Faremo di tutto per renderlo disponibile ad aiutare la squadra”.
La Slovacchia, di fatti, scenderà in campo il 10 Ottobre contro l’Irlanda del Nord e il 13 Ottobre contro il Lussemburgo. Vedremo se il centrocampista del Napoli riuscirà a recuperare per questi impegni, o salterà le sfide di qualificazione al Mondiale 2026.