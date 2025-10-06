Non solo De Bruyne e Hojlund, Conte ha un’altra arma in più: di chi si tratta

Il giorno dopo la sfida contro il Genoa, in casa Napoli si analizzano i punti di forza e debolezza che si sono palesati nel corso dei 90′ minuti di gioco della sfida del Diego Armando Maradona.

Contro il Genoa, il Napoli ha dato ulteriore dimostrazione che è lì e che vuole recitare un ruolo da protagonista fino alle fine. Gli azzurri sono riusciti a darsi una scossa dopo la precedente sconfitta in casa del Milan, rimontando un match che si era maledettamente complicato e regalandosi tre punti che danno respiro in vista di questa sosta per le Nazionali, la seconda di questa stagione.

Le insidie sono state tante, ma i campioni d’Italia in carina sono riusciti a venirne a capo, fornendo una prestazione formidabile nella seconda frazione di gioco, dopo un primo tempo non esattamente indimenticabile. Frank Zambo Anguissa e Rasmus Hojlund mettono i sigilli su un successo che mantiene il Napoli in testa alla classifica alla sesta giornata di Serie A, al pari della Roma (a 15 punti, ndr), ma Antonio Conte può esultare per un altro motivo in particolare. I partenopei, infatti, possono godersi anche un Vanja Milinkovic Savic in grande spolvero, decisivo con una mossa nel corso dell’incrocio contro i liguri di domenica sera.

Super Milinkovic Savic: decisivo nella vittoria degli azzurri

Dopo l’ottima prova contro lo Sporting Lisbona, in Champions League, Vanja Milinkovic Savic è stato nuovamente chiamato in causa anche nella sfida contro il Genoa.

La sua è stata una prova notevole. Da considerare è il suo gesto tecnico in occasione del primo gol: è suo il lancio lungo che dà il via all’azione che porta al momentaneo pareggio, dando lo slancio decisivo per la rimonta. Dimostrazione, la medesima, che la sua abilità nel giocare il pallone con i piedi sia un’arma in più per Antonio Conte che, spesso, può diventare anche decisiva.

A sottolinearlo è anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che a tal proposito scrive:

“I lanci di Milinkovic Savic, fondamentale sul gol del pari, sono davvero un’arma in più”.

Meret – Milinkovic Savic: com’è stata gestita l’alternanza fino a ora

Fino a ora, Antonio Conte ha dato spazio quasi in modo uguale ai suoi due portieri, Alex Meret e Milinkovic Savic. La bravura nel gioco con i piedi, però, è un’abilità che il tecnico azzurro ha applicato in alcune partite in particolare.

Nel dettaglio, il leccese si è affidato all’ex Torino in specifici piani partita, che prevedono per l’appunto un gioco basato sulla costruzione dal basso e sui lanci in profondità, aspetto quest’ultimo che è stato decisivo nella vittoria in rimonta contro il Genoa.