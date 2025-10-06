Hojlund, il Napoli non torna più indietro: è tutto confermato

Il Napoli ha confermato di aver preso una decisione importante sull’uomo decisivo della gara di ieri contro il Genoa: Rasmus Hojlund.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting CP, ha ottenuto un altro successo importante. Nella giornata di ieri, infatti, gli azzurri sono tornati alla vittoria anche in campionato con il 2-1 inflitto al Genoa di Patrick Vieira.

I campioni d’Italia non hanno brillato nel primo tempo, anzi sono anche passati in svantaggio per colpa del gol siglato di tacco da Ekhator. Il Napoli ha poi portato a casa i tre punti nella ripresa con le reti realizzate da Frank Anguissa e Rasmus Hojlund. Proprio sul centravanti danese, tra l’altro , è arrivata un’importante conferma.

Napoli, è stata presa una decisione sul futuro di Hojlund: le ultime

Come riportato da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Napoli riscatterà il cartellino dell’attaccante anche in mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il pass per la massima competizione europea 2026/27, infatti, farebbe scattare in automatico il riscatto.

Il matrimonio tra il Napoli e Rasmus Hojlund, dunque, è destinato a continuare per tanto tempo. Ricordiamo che il danese è arrivato in azzurro grazie ad un accord o sulla cifra totale di ben 50 milioni di euro (6 di prestito oneroso e 44 di riscatto).