De Bruyne – Conte, Romano svela tutto: l’annuncio

L’esperto di calciomercato ha svelato il retroscena: adesso non ci sono più dubbi.

Domenica sera per il Napoli torna il campionato per la quinta di Serie A contro il Genoa. Gli azzurri vogliono dimenticare il ko esterno di Milano e ripartire dal successo di mercoledì contro lo Sporting in Champions.

Partita che ha visto De Bruyne brillare più di tutti, grazie ai due assist decisivi che hanno portato alla vittoria. E proprio sul belga che arriva un retroscena di Fabrizio Romano sull’episodio di Milano tra De Bruyne e Conte.

“Vi racconto cosa è successo”, Romano fa luce sulla vicenda

Tramite il suo profilo YouTube, Fabrizio Romano, si è voluto soffermare su Kevin De Bruyne, parlando della prestazione del belga contro lo Sporting Lisbona. Di seguito le sue parole:

“De Bruyne è sempre stato non solo uno straordinario professionista, ma anche uno che preferisce far parlare i fatti, ama far parlare il campo. E direi che la prestazione eccellente contro lo Sporting ha messo un punto alla vicenda De Bruyne. Due assist e una chiusura del cerchio per quanto riguarda il Napoli nella notte europea”.

L’esperto di calciomercato ha poi proseguito , sottolineando cosa è successo nello specifico tra Conte e De Bruyne:

“Vorrei raccontarvi cosa è successo e chiarire che non c’è stata una rottura tra Conte e De Bruyne, si è esagerato sulla vicenda. A Conte non piacciono quel tipo di reazioni a seguito di un cambio. In passato è successo con Lautaro così come ai tempi di Chelsea e Tottenham, ma anche della Juventus. È una questione di atteggiamento, perché per Conte la squadra è sacra, non si tocca e questo è quello che Conte ha detto in maniera molto chiara a Kevin De Bruyne in un confronto che c’è stato dopo Milan-Napoli”.

Un confronto che, però, non ha accesso gli animi, bensì è stato molto pacifico e di grande impatto anche per il resto della squadra.

“Si sono parlati da campioni”, Romano mette un punto e chiarisce la reazione della squadra

Romano ha poi chiarito poi il discorso chiarendo il tipo di confronto che c’è stato:

“Non è stato un confronto duro né teso. Quindi tutto quel tipo di storia non è mai esistita. Si sono parlati da campioni, Conte nel ruolo di allenatore e De Bruyne di calciatore del Napoli. Si sono parlati in maniera molto tranquilla. Un confronto molto rapido, onesto, diretto e positivo”.

L’esperto di calciomercato, ha poi concluso con la posizione e reazione dei compagni di squadra: