Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

De Bruyne – Conte, Romano svela tutto: l’annuncio

L’esperto di calciomercato ha svelato il retroscena: adesso non ci sono più dubbi.

Domenica sera per il Napoli torna il campionato per la quinta di Serie A contro il Genoa. Gli azzurri vogliono dimenticare il ko esterno di Milano e ripartire dal successo di mercoledì contro lo Sporting in Champions.

Partita che ha visto De Bruyne brillare più di tutti, grazie ai due assist decisivi che hanno portato alla vittoria. E proprio sul belga che arriva un retroscena di Fabrizio Romano sull’episodio di Milano tra De Bruyne e Conte.

“Vi racconto cosa è successo”, Romano fa luce sulla vicenda

Tramite il suo profilo YouTube, Fabrizio Romano, si è voluto soffermare su Kevin De Bruyne, parlando della prestazione del belga contro lo Sporting Lisbona. Di seguito le sue parole:

“De Bruyne è sempre stato non solo uno straordinario professionista, ma anche uno che preferisce far parlare i fatti, ama far parlare il campo. E direi che la prestazione eccellente contro lo Sporting ha messo un punto alla vicenda De Bruyne. Due assist e una chiusura del cerchio per quanto riguarda il Napoli nella notte europea”.

L’esperto di calciomercato ha poi proseguito , sottolineando cosa è successo nello specifico tra Conte e De Bruyne:

“Vorrei raccontarvi cosa è successo e chiarire che non c’è stata una rottura tra Conte e De Bruyne, si è esagerato sulla vicenda. A Conte non piacciono quel tipo di reazioni a seguito di un cambio. In passato è successo con Lautaro così come ai tempi di Chelsea e Tottenham, ma anche della Juventus. È una questione di atteggiamento, perché per Conte la squadra è sacra, non si tocca e questo è quello che Conte ha detto in maniera molto chiara a Kevin De Bruyne in un confronto che c’è stato dopo Milan-Napoli”.

Un confronto che, però, non ha accesso gli animi, bensì è stato molto pacifico e di grande impatto anche per il resto della squadra.

“Si sono parlati da campioni”, Romano mette un punto e chiarisce la reazione della squadra

Romano ha poi chiarito poi il discorso chiarendo il tipo di confronto che c’è stato:

Non è stato un confronto duro né teso. Quindi tutto quel tipo di storia non è mai esistita. Si sono parlati da campioni, Conte nel ruolo di allenatore e De Bruyne di calciatore del Napoli. Si sono parlati in maniera molto tranquilla. Un confronto molto rapido, onesto, diretto e positivo”.

L’esperto di calciomercato, ha poi concluso con la posizione e reazione dei compagni di squadra:

I compagni di squadra hanno molto apprezzato l’atteggiamento di De Bruyne, che ha voluto immediatamente mettere da parte tutte le questioni che si sono create“.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
