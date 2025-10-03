De Bruyne, Adani non le manda a dire: il parere è netto

Lele Adani diretto sulla situazione De Bruyne: il messaggio chiaro e diretto rivolto a tutti.

Il Napoli tra meno di 48 ore ospiterà il Genoa al Maradona per la quinta giornata di Serie A. Un match in cui gli azzurri arrivano dopo aver mandato segnali positivi grazie al successo in Champions contro lo Sporting.

Proprio nella notte europea, si è messo in luce Kevin De Bruyne, uno dei protagonisti assoluti della sfida. E sulla sua partita europea, e sulla vicenda post Milan, ha parlato l’opinionista Lele Adani, sottolineando alcuni aspetti legati al calciatore.

“Deve adattarsi”, il messaggio di Adani è chiaro

Durante un’intervista rilasciata a Cronache di Napoli, l’attuale talent Rai ed ex difensore, Adani, ha voluto esprimersi su alcune caratteristiche legate a De Bruyne e del suo coinvolgimento all’interno delle manovre azzurre. Di seguito le sue parole:

“Kevin De Bruyne fa calcio perché pensa calcio, grazie al legame tra pensiero e gesto tecnico. È un fuoriclasse e non si discute ma va inserito, deve adattarsi a diverse modalità ed equilibri nuovi. Quello che dico al Napoli è di farsi accompagnare da lui, comprendendo il suo linguaggio calcistico, che è di un livello superiore”.

Sulla sua posizione in campo e i due assist contro lo Sporting ha detto:

La posizione avanzata ha influito? Più o meno. Il Napoli sul primo gol parte dalla difesa e fraseggiava con Anguissa e KDB, poi il belga ci mette il suo e serve Hojlund. Però l’azione parte da un blocco basso. Conte sta cercando di far convivere i migliori, ma il calcio non è una scienza esatta e varia con dinamiche naturali. Il belga, non a caso, ha fatto tutti i ruoli al City.”

Appunto i ruoli adottati da De Bruyne sotto la gestione di Guardiola. Ora è sotto quella di Conte ed è pronto ad adattarsi a tutte le nuove esigenze del suo tecnico campione d’Italia.

“Bisogna cercare dei compromessi”, Adani avvisa Conte e lancia un pronostico su De Bruyne

E proprio Adani, infatti, ha continuato l’intervista parlando di queste nuove esigenze di Conte e di un possibile adattamento:

“Il Napoli è costruito con un 4-3-3, ma con De Bruyne è cambiato l’equilibrio tattico con McTominay. Invece di due posizioni fisse, adesso ne ha due mezze, scambiali tra di loro. Questo Conte lo può fare perché il belga è un calciatore totale, che può sperare di raggiungere la doppia cifra di assist e gol. Per farlo però bisogna cercare dei compromessi. A Firenze in fase di costruzione aveva KDB al fianco di Lobotka e McTominay avanzato e in fase di possesso si scambiavano: questo è un compromesso per il belga”.

Adani ha poi concluso tornando sull’episodio di Milano: