Napoli – Genoa, doppio colpo di scena: Conte spiazza davvero

In casa Napoli, in vista della gara contro il Genoa, ci sono delle novità importanti.
Dopo la sconfitta nello scontro diretto subito allo Stadio San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha dato una pronta risposta in Champions League. Gli azzurri hanno infatti battuto mercoledì scorso al Maradona i portoghesi dello Sporting CP con il risultato finale di 2-1.
Ma ora per i campioni d’Italia in carica è già tempo di pensare al campionato. Domenica prossima in campionato, infatti, il Napoli ospiterà a Fuorigrotta il Genoa di Patrick Vieira. Proprio questa gara, di fatto, lo stesso Antonio Conte ha piazzato ben due colpi di scena davvero molto importanti.
Napoli-Genoa, Conte sorprende tutti: ecco perché
Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, a dispetto di quanto fosse circolato in queste ultime ore, il tecnico salentino non effettuerà così tanti cambi rispetto all’undici visto contro lo Sporting. Le novità più interessanti riguardano i terzini, visto che Di Lorenzo tornerà sulla corsa destra e Mathias Olivera su quella sinistra.
Per il resto, invece, è tutto confermato rispetto alla gara vinta mercoledì scorso al Maradona contro lo Sporting. In un primo momento sembrava infatti certo il cambio al 4-3-3 che, invece, dovrà ancora aspettare in favore del 4-1-4-1. Ecco le scelte di Conte per la gara contro il Genoa di domenica prossima:
