Occhio Napoli, il dato è preoccupante: Conte avvisato

Il tecnico campione d’Italia deve fare i conti con un dato preoccupante in vista della sfida ai rossoblù.

Il Napoli domenica alle 18 al Maradona, ospita il Genoa di Patrick Viera per la quinta giornata di Serie A. Gli azzurri sono pronti a ripartire anche in campionato dopo la sconfitta di Milano. I campioni d’Italia, però, devono fare i conti una statistica preoccupante legata al loro tecnico, Antonio Conte.

Il mese d’ottobre è la bestia nera di Conte: il dato che spaventa il tecnico

Tra meno di 48 ore si riaccenderanno le luci del Maradona anche per il campionato con la sfida tra Napoli e Genoa. Un match tutt’altro che semplice, con i rossoblù ancora a caccia del loro primo successo in campionato. E non è il solo dato che preoccupa.

Infatti, come riportato dalla Lega Serie A, il mese d’ottobre (insieme a quello di febbraio) è un vero e proprio problema per Antonio Conte. Il tecnico salentino, con tutte le squadre allenate in Italia, ha una media punti di 1,83 contro la media generale di 2,05.

Nel mese di ottobre infatti il bilancio è di 23 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte in 52 gare, ovvero di un successo pari al 20% del totale. Una statistica che Conte, però, vuole cambiare contro il Genoa, riportando subito la vittoria in casa azzurra dopo il ko contro il Milan.