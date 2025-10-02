Napoli – Genoa, può arrivare una doppia sorpresa: scelte spiazzanti

Il successo contro lo Sporting porta segnali positivi anche in vista del match di domenica in campionato contro i rossoblù. Il tecnico salentino, infatti, potrebbe stravolgere tutto con due possibili scelte a sorpresa.

Il Napoli è ripartito alla grande dopo il ko esterno di Milano e l’esordio amaro in Champions contro il City. I primi tre punti europei sono arrivati grazie al 2-1 allo Sporting. Gli azzurri hanno sofferto poco, giocato bene e ottenuto il massimo, in una serata in cui De Bryune si è preso il Maradona.

Due assist e giocate di altissimo livello, che ancora una volta conferma lo strapotere tecnico di questo calciatore arrivato dalla Premier. Sta man mano ritrovando la sua forma migliore e ieri ne ha data una prima dimostrazione. Un talento che potrà rivelarsi anche da esempio per due giovani azzurri, finiti nel mirino di Conte per la loro dedizione e voglia di scrivere il futuro azzurro.

Conte con il doppio esordio contro il Genoa? Le sue parole sono un chiaro messaggio

Al termine della sfida contro lo Sporting Lisbona, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa di alcuni suoi calciatori, elogiando la prestazione di Hojlund, Lucca e soprattutto dei due giovani Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara. Questi ultimi due non hanno preso parte alla partita, ma saranno importanti per il futuro azzurro. Di seguito le sue parole:

“Voglio spendere due parole per Ambrosino e Vergara: si stanno allenando con noi e facendo miglioramenti importanti. Sono due ragazzi che potrebbero avere spazio, questo deve essere chiaro. Poi faccio giocare Marianucci, un ragazzo titolare nell’Under 21 e si dice poi “non si fa giocare i giovani”, bisogna fare pace col cervello. I giovani non giocano per un contentino, ma perché credo in loro. Ambrosino e Vergara stanno crescendo in modo esponenziale, se li vedete in campo non è perché sono pazzo“.

Parole che fanno ben sperare i due talenti azzurri, fortemente voluti e richiesti da mister Conte, e che potrebbero essere le vere sorprese contro il Genoa.

Ambrosino e Vergara titolari contro il Genoa? Ecco cos’ha in mente Conte

Potrebbero essere, appunto, le vere sorprese di domenica contro i rossoblù. Il Napoli arriva con tanto dispendio di energie e Conte potrebbe valutare un ampio turnover in vista della quinta giornata di campionato al Maradona.

I due talenti azzurri sono rimasti alla corte di Conte, dopo un’estate che ha visto entrambi corteggiati da diverse squadra. Il tecnico salentino, inverec, ha bloccato tutto e li ha voluti con sé, tanto da spingere la dirigenza ad attivarsi per il rinnovo di entrambi i calciatori.

Conte ci punta e l’ha detto pubblicamente. E non è un caso, visto che sia Ambrosino che Vergara hanno fatto già il loro esordio: con il primo entrato addirittura in un momento delicato della sfida contro il Cagliari. Al momento partono dietro nelle gerarchie, con Lucca ed Elmas designati principali per far riposare i titolari. Ma ciò non toglie che avranno spazio e anche tanto, per iniziare a scrivere pagine della loro storia azzurra, presente e futura.