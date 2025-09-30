Napoli, rinnovo a sorpresa: blindato fino al 2030

Gli azzurri preparano l’esordio casalingo in Champions, mentre il DS Manna già lavora al futuro: la promessa partenopea rinnoverà a momenti

Il Napoli del presente è pronto alla prima di Champions al Maradona: domani arriva lo Sporting Lisbona, test fondamentale per il futuro nella competizione europea. Intanto, però, il club è già concentrato sul mercato.

L’obiettivo è quello di dare stabilità a un gruppo di ragazzi che ha trovato la propria identità. E dopo il rinnovo di Politano, un altro azzurro potrebbe vedere il suo contratto esteso fino al 2030.

Napoli, altro rinnovo: Vergara firma fino al 2030

Tra infortuni e partite delicate, c’è una risorsa che mister Conte inizierà a valutare: i ragazzi cresciuti nel settore giovanile che scaldano le riserve, pronti a entrare in rotazione quando il calendario, come in questo caso, si fa infernale.

Secondo Tuttosport, tra gli azzurrini più apprezzati da Conte, c’è Antonio Vergara. Ed è qui che nasce l’idea di blindarlo, con un contratto lungo sintomo della piena fiducia nelle sue qualità. Il classe 2003 rappresenta il futuro del club, e l’annuncio lancia un messaggio chiaro: non c’è solo volontà di sperimentare con giovani scommesse dall’estero.

Ebbene si, perché ci sono anche giovani napoletani che scalpitano sognando la maglia azzurra, e che hanno bisogno di avere la giusta fiducia per diventare grandi, crescendo e imparando che a Napoli ci si può consolidare, senza andar via cercando fortuna lontano da casa.

Insomma, in attesa dell’ufficialità, la firma di Vergara sarebbe un potente segnale: Conte crede in lui, ha voluto tenerlo e blindarlo in attesa del momento adeguato per buttarlo nella mischia. E il baby talento azzurro, non ha nessuna intenzione di contraddirlo: ha scelto di sposare il progetto “di casa”, e non vede l’ora di dimostrare l’amore per la maglia che ha sognato sin da bambino.