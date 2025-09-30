Home ->

Napoli, rinnovo a sorpresa: blindato fino al 2030

Gli azzurri preparano l’esordio casalingo in Champions, mentre il DS Manna già lavora al futuro: la promessa partenopea rinnoverà a momenti

Il Napoli del presente è pronto alla prima di Champions al Maradona: domani arriva lo Sporting Lisbona, test fondamentale per il futuro nella competizione europea. Intanto, però, il club è già concentrato sul mercato.

L’obiettivo è quello di dare stabilità a un gruppo di ragazzi che ha trovato la propria identità. E dopo il rinnovo di Politano, un altro azzurro potrebbe vedere il suo contratto esteso fino al 2030.

Napoli, altro rinnovo: Vergara firma fino al 2030

Tra infortuni e partite delicate, c’è una risorsa che mister Conte inizierà a valutare: i ragazzi cresciuti nel settore giovanile che scaldano le riserve, pronti a entrare in rotazione quando il calendario, come in questo caso, si fa infernale.

Secondo Tuttosport, tra gli azzurrini più apprezzati da Conte, c’è Antonio Vergara. Ed è qui che nasce l’idea di blindarlo, con un contratto lungo sintomo della piena fiducia nelle sue qualità. Il classe 2003 rappresenta il futuro del club, e l’annuncio lancia un messaggio chiaro: non c’è solo volontà di sperimentare con giovani scommesse dall’estero.

Ebbene si, perché ci sono anche giovani napoletani che scalpitano sognando la maglia azzurra, e che hanno bisogno di avere la giusta fiducia per diventare grandi, crescendo e imparando che a Napoli ci si può consolidare, senza andar via cercando fortuna lontano da casa.

Insomma, in attesa dell’ufficialità, la firma di Vergara sarebbe un potente segnale: Conte crede in lui, ha voluto tenerlo e blindarlo in attesa del momento adeguato per buttarlo nella mischia. E il baby talento azzurro, non ha nessuna intenzione di contraddirlo: ha scelto di sposare il progetto “di casa”, e non vede l’ora di dimostrare l’amore per la maglia che ha sognato sin da bambino.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
