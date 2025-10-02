De Bruyne, numeri straordinari: c’è il record

Arriva il nuovo record per il fuoriclasse belga, dopo una super prestazione, numeri incredibili: ecco cos’è successo.

La sconfitta di domenica sera a San Siro, contro il Milan, poteva diventare insidiosa, invece, gli uomini guidati da Antonio Conte hanno risposto prontamente sul campo: prima vittoria nella nuova formula della Champions League.

Contro lo Sporting Lisbona, ha funzionato l’asse verticale De Bruyne-Hojlund: doppio assist per il belga, doppietta per il danese. Mister Conte, ora, può tornare a sorridere e preparare nel migliore dei modi la gara di domenica contro il Genoa. Da segnale, intanto, un nuovo record siglato proprio dal campione belga: lo ha fatto in Champions League.

Napoli, De Bruyne supera Zidane: record fantastico

Dopo i malumori post-Milan, il cambio diventato un caso mediatico, Kevin De Bruyne ha ristosto alla sua maniera: due assist messi a referto contro i lusitani, il primo un vero e proprio cioccolatino solo da scartare per Rasmus Hojlund.

Il fuoriclasse belga, di fatti, ha siglato un nuovo record con la fantastica prestazione di ieri sera. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, De Bruyne, è diventato il quinto centrocampista con più assist nella storia della fase finale della Champions League, superando Zinedine Zidane e Andrés Iniesta.

Sono quattro calciatori, di fatti, hanno fornito più assist dell’ex Manchester City in Champions League: Ryan Giggs (41), Angel Di Maria (38), David Becham (36) e Xavi (31). L’ultima doppietta di assist, di De Bruyne, risale al 17 Maggio 2023: all’epoca doppio passaggio vincente contro il Real Madrid, in semifinale di Champions League.