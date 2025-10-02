De Bruyne meglio di Zidane e Iniesta: il dato è clamoroso

Il calciatore belga è riuscito a sorpassare i due fuoriclasse in una graduatoria speciale.

La sconfitta contro il Milan rischiava di lasciare delle scorie in casa Napoli. Non solo per il KO rimediato a San Siro, ma anche per quanto successo in occasione della sostituzione di Kevin De Bruyne. L’ex Manchester City era stato richiamato in panchina da Antonio Conte al 72′, sul punteggio di 2-1 per il Diavolo.

Le parole non particolarmente distensive rilasciate dal tecnico salentino alla vigilia della partita con lo Sporting Lisbona avevano contribuito a creare ancora più attesa intorno alla sfida valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League.

Napoli, De Bruyne supera Zidane e Iniesta in Champions

La reazione di De Bruyne è stata, come sempre, da grande giocatore. Il fuoriclasse belga ha risposto sul campo come meglio non poteva. Due assist di pregevole fattura hanno permesso a Rasmus Højlund di realizzare una doppietta fondamentale per il cammino europeo dei campioni d’Italia in carica, in piena corsa per accedere direttamente agli ottavi di finale.

Proprio i due passaggi vincenti per il centravanti danese hanno consentito a De Bruyne di raggiungere un prestigioso traguardo. Come riportato da Sport Mediaset, infatti, il classe 1991 è diventato il quinto centrocampista per numero di assist nella massima competizione continentale.

In questa classifica, comprendente il gotha del calcio europeo, De Bruyne ha sopravanzato due ‘mostri sacri’ come Zinédine Zidane e Andrés Iniesta.

Napoli, De Bruyne punta alla vetta della classifica

Il prossimo obiettivo del giocatore belga, ovviamente, è scalare la graduatoria e non fermarsi di certo ai 27 assist forniti finora nelle 81 partite disputate in Champions League. Con questa competizione, tra l’altro, ha già dimostrato di avere un certo feeling, avendola vinta con la maglia del Manchester City nella stagione 2022/2023.

Nel mirino di De Bruyne c’è adesso un altro ex Barcellona, Xavi Hernández, che occupa la quarta posizione con i suoi 31 assist. Spostando ancora più avanti l’orizzonte, l’attenzione non può non focalizzarsi sul podio, costituito da tre autentiche leggende.

Al primo posto c’è Ryan Giggs, autore di 41 assist, tutti realizzati con il Manchester United. Al secondo, a quota 38, è presente Ángel Di María. Al terzo, invece, figura David Beckham, fermo a 36.

L’augurio dei tifosi del Napoli è che De Bruyne possa diventare il primatista di questa particolare graduatoria nel corso della sua esperienza all’ombra del Vesuvio.