Napoli, Hojlund spiega un gesto che ha fatto emozionare tutto: cosa è successo

Parole importanti del centravanti danese al termine della gara vinta dagli azzurri con lo Sporting Lisbona.

Missione compiuta: anche se con tanta sofferenza, il Napoli supera lo Sporting Lisbona e conquista la prima vittoria nella Champions League 2025/2026. La squadra di Antonio Conte ha così festeggiato nel migliore dei modi il ritorno della massima competizione continentale allo stadio Maradona.

Il successo con i lusitani permette ai partenopei di guardare con rinnovata fiducia al prosieguo del cammino europeo. La sconfitta al debutto contro il Manchester City sembra ormai alle spalle. L’obiettivo di entrare tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale è pienamente alla portata dei partenopei.

Hojlund: “Ho esultato toccando lo stemma perché sono felice”

Per battere i portoghesi è servita una doppietta di Rasmus Højlund, di nuovo a segno dopo tre partite all’asciutto. Al termine del match, intervistato ai microfoni della UEFA, l’attaccante danese ha raccontato il motivo per cui, dopo il primo gol, ha indicato gli stemmi del Napoli e della Champions League:

“Ho esultato toccando lo stemma del Napoli perché sono felice di giocare qui e quello della Champions perché amo segnare in Europa. Disputare questa manifestazione è il sogno di ogni calciatore“.

Il classe 2003 ha parlato anche della perfetta connessione tra lui e Kevin De Bruyne, autore di entrambi gli assist: