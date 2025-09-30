Conte avverte De Bruyne: non si torna più indietro

Presa di posizione importante dell’allenatore salentino in merito al caso Kevin De Bruyne.

Il primo snodo fondamentale della stagione del Napoli si avvicina. Domani sera, alle 21:00, gli azzurri ospiteranno lo Sporting Lisbona nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Antonio Conte è consapevole di non poter sbagliare. La sconfitta nella gara inaugurale contro il Manchester City obbliga i campioni d’Italia a vincere per cullare la speranza di entrare tra le prime otto.

Inevitabilmente, però, numerose domande sulla partita persa contro il Milan hanno animato la vigilia del match con i portoghesi. Una sconfitta dolorosa perché ha impedito ai campani di allungare sulle dirette concorrenti. Oltre al KO, a far rumore è stata anche la reazione stizzita di Kevin De Bruyne dopo la sua sostituzione al 72′, sul punteggio di 2-1 per i rossoneri.

Napoli, Conte: “Una volta concedi l’errore, due no”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Conte è tornato sull’episodio che ha visto coinvolto il calciatore belga, già sostituito quattro volte nelle sei gare giocate finora dai partenopei:

“Chi mi conosce sa benissimo qual è il mio punto di vista sulla gestione, su determinati comportamenti che bisogna avere. Chi non mi conosce, invece, può incappare in qualche errore. In quel caso sta a me ripristinare la situazione e ribadire alcuni concetti a tutto il gruppo, in modo che una volta concedi l’errore, la seconda non più“.

Dichiarazioni destinate a far discutere, ma che, nelle intenzioni del tecnico salentino, servono a ribadire quanto sia fondamentale l’unità d’intenti all’interno della rosa per provare a ottenere grandi risultati. Neanche un fuoriclasse come De Bruyne può essere esentato dal rispetto di questo concetto.