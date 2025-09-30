Home ->

Conte avverte De Bruyne: non si torna più indietro

di
Confronto Conte-De Bruyne

Presa di posizione importante dell’allenatore salentino in merito al caso Kevin De Bruyne.

Il primo snodo fondamentale della stagione del Napoli si avvicina. Domani sera, alle 21:00, gli azzurri ospiteranno lo Sporting Lisbona nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Antonio Conte è consapevole di non poter sbagliare. La sconfitta nella gara inaugurale contro il Manchester City obbliga i campioni d’Italia a vincere per cullare la speranza di entrare tra le prime otto.

Inevitabilmente, però, numerose domande sulla partita persa contro il Milan hanno animato la vigilia del match con i portoghesi. Una sconfitta dolorosa perché ha impedito ai campani di allungare sulle dirette concorrenti. Oltre al KO, a far rumore è stata anche la reazione stizzita di Kevin De Bruyne dopo la sua sostituzione al 72′, sul punteggio di 2-1 per i rossoneri.

Napoli, Conte: “Una volta concedi l’errore, due no”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Conte è tornato sull’episodio che ha visto coinvolto il calciatore belga, già sostituito quattro volte nelle sei gare giocate finora dai partenopei:

Chi mi conosce sa benissimo qual è il mio punto di vista sulla gestione, su determinati comportamenti che bisogna avere. Chi non mi conosce, invece, può incappare in qualche errore. In quel caso sta a me ripristinare la situazione e ribadire alcuni concetti a tutto il gruppo, in modo che una volta concedi l’errore, la seconda non più.

Fase di gioco tra Milan e Napoli
Dichiarazioni destinate a far discutere, ma che, nelle intenzioni del tecnico salentino, servono a ribadire quanto sia fondamentale l’unità d’intenti all’interno della rosa per provare a ottenere grandi risultati. Neanche un fuoriclasse come De Bruyne può essere esentato dal rispetto di questo concetto.

