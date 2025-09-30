Home ->

“Nessun rimpianto”, l’ammissione dell’ex Napoli non ammette replica

Esultanza Napoli

Parole che non lasciano alcun dubbio sul passato di un ex azzurro. La sua intervista ha fatto luce su alcuni aspetti del periodo vissuto all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli tornerà a giocare la Champions League al Maradona dopo oltre un anno e mezzo da quell’ottavo di andata dello scorso aprile contro il Barcellona, terminato 1-1. Allora la storia era diversa, con i campioni d’Italia reduci da una stagione disastrosa.

Le aspettative di quest’anno, invece, sono molto più alte, considerando il mercato fatto sia in entrata che in uscita dalla società partenopea. E tra i nomi in uscita risulta esserci anche Rafa Marin, che domani sera sfiderà, con il suo Villarreal, la Juventus. Il difensore spagnolo, nella conferenza stampa pre-match, ha parlato anche del suo periodo a Napoli.

“Non lo dimenticherò mai”, le parole dello spagnolo non lasciano alcun dubbio

Ha vissuto un solo anno alla corte di Antonio Conte, eppure è riuscito in quell’impresa che molti sognano e che non riescono sempre a raggiungere: lo Scudetto. Doveva essere il sostituto di Rrahmani e così è stato per tutta la stagione, visto che il kosovaro non ne ha saltata nemmeno una.

Rafa Marin saluta
Il difensore spagnolo, però, ha comunque messo piede in campo con la maglia azzurra collezionando 6 partite tra campionato e Coppa Italia. Partite che comunque gli sono servite per crescere tecnicamente e umanamente, grazie ad un tecnico come Conte. Di seguito le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

“Sono arrivato al Napoli pieno di speranze e sono stato molto bene. Ho giocato molto poco, ma ogni volta che sono stato chiamato in causa penso di aver risposto e comunque nessun rimpianto o lamentela: sono cresciuto tantissimo sia tecnicamente che umanamente. Conte è un top allenatore ed ero circondato da grandi calciatori. E poi la festa scudetto con il lungomare stracolmo di persone non la dimenticherò mai“.

Domani sera tornerà a sfidare un’italiana, in un match tutt’altro che semplice. Lo spagnolo ha voglia di rinascita e di mettere in mostra le sua qualità anche per il futuro.

Rafa Marin, tra presente e il futuro: le parole dello spagnolo

Per assurdo, uno come Rafa Marin adesso farebbe più che comodo ad Antonio Conte, vista l’emergenza totale in difesa. Ora lo spagnolo è al Villarreal in prestito e si gode il suo periodo lì, con il Real Madrid che tiene sott’occhio le sue prestazioni. Sul suo futuro, infatti, ne ha parlato stesso lui sempre alla Gazzetta dello Sport:

“Il Real Madrid mi ha venduto il Napoli inserendo una clausola di recompra. Il Napoli mi ha mandato in prestito al Villareal e ora penso solo a questo club. Saranno le mie prestazioni a scrivere il mio futuro“.

Rafa Marin in campo
Prestazioni che si stanno già rivelando all’altezza, con 6 partite giocate da titolare e un gol a referto. A giugno farà ritorno a Napoli, a meno che il Villarreal non decida di pagare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

 

 

 

 

