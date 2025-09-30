Napoli – Sporting, Conte è sincero: l’annuncio

Le parole dell’allenatore salentino alla vigilia della gara di Champions League con lo Sporting Lisbona.

Tra poco più di 24 ore lo stadio Maradona potrà finalmente tornare a urlare a squarciagola “The Champions“. Sono passati 587 giorni dall’ultima gara europea giocata in casa dal Napoli. Il 21 febbraio 2024, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, gli azzurri pareggiarono 1-1 con il Barcellona.

Le cose, da allora, sono decisamente cambiate. Il 10° posto in Serie A di quella stagione è stato ampiamente dimenticato grazie allo straordinario percorso della scorsa annata, conclusa con la conquista del quarto scudetto della storia partenopea. Il ritorno nella massima competizione continentale, però, non è stato felice per gli uomini di Antonio Conte, sconfitti dal Manchester City.

Napoli, Conte: “Partita importante contro un’ottima squadra”

Il tecnico salentino è consapevole che la sfida con lo Sporting Lisbona potrebbe rappresentare un primo spartiacque nella campagna europea del Napoli. I campioni d’Italia sono chiamati a vincere per mantenere viva la speranza di entrare tra le prime otto della classifica generale e accedere direttamente agli ottavi.

Intervistato da Sky Sport, Conte si è soffermato a lungo sulla forza dei portoghesi, reduci da quattro successi consecutivi tra campionato e Champions:

“È una partita importante contro un’ottima squadra. Lo Sporting ha vinto il campionato lo scorso anno e, insieme a Benfica e Porto, rappresenta l’élite del calcio portoghese. La gara è cruciale perché, al di là del modo, abbiamo perso all’esordio con il Manchester City. Abbiamo pochissimo tempo per prepararci, essendo tornati tardi da Milano. Oggi dobbiamo preparare velocemente questo incontro“.

Napoli, Conte: “Se c’è da rischiare, bisogna rischiare”

Proprio la gestione del doppio impegno è il grande punto interrogativo che accompagnerà il Napoli nel corso di questa stagione. Interrogato sull’argomento, Conte si è espresso così:

“Poco tempo per analizzare la partita con il Milan? No, siamo riusciti ad analizzarla benissimo, anche perché chi ha giocato a San Siro non ha dovuto svolgere chissà quale allenamento. Secondo me, abbiamo giocato meglio domenica che nelle due sfide vinte l’anno scorso con i rossoneri. La differenza è che, pur avendo dominato, siamo stati meno attenti rispetto al passato“.

Infine, parlando dell’emergenza che ha colpito gli azzurri nel reparto difensivo, Conte ha ammesso che c’è la concreta possibilità che almeno uno tra Leonardo Spinazzola e Mathías Olivera possa scendere in campo contro lo Sporting nonostante le condizioni fisiche precarie: