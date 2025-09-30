Napoli e il cambio modulo, Conte ha ammesso una soluzione

Una conferenza stampa in cui sono state dette tante cose, tra cui una notizia legata ad una possibile scelta, che il tecnico campione d’Italia, potrebbe adottare contro lo Sporting Lisbona.

Tra poco più di 24 ore, il Napoli tornerà a disputare la Champions League al Maradona contro lo Sporting Lisbona, in un match che potrebbe già dire tanto sul percorso europeo degli azzurri. I campioni d’Italia vogliono subito ripartire, archiviando immediatamente la sconfitta contro il Milan

Antonio Conte, però, arriva a questo match con poche conferme e tanti dubbi, con calciatori assenti o squalificati. Un’emergenza totale, così come avvenuto a Milano, con praticamente soli tre calciatori di ruolo tra i difensori totale. E su questa emergenza, si è voluto soffermare proprio il tecnico salentino.

“Se c’è da rischiare, lo faremo”, Conte non lascia dubbi e pensa ad uno stravolgimento

L’emergenza c’è ed è sotto gli occhi di tutto, soprattutto del mister campione d’Italia. Proprio su questo aspetto, Conte ha voluto precisare una posizione ben precisa sia sul modulo che su un possibile protagonista inatteso. Di seguito le sue parole in conferenza stampa:

“Anche volendo cambiare sistema non possiamo passare al terzo centrale perché non ne abbiamo. Speriamo la partita non ci dia sorprese negative, dobbiamo trovare soluzioni. Se c’è da rischiare, lo faremo. Non escludo anche l’ipotesi di Elmas terzino”.

Proprio il macedone, ancora una volta, potrebbe rivelarsi il jolly anche di Conte, dopo quanto fece nell’anno dello Scudetto con Spalletti, in cui interpretò diversi ruoli. Elmas è tornato, sapendo di dover ricoprire questo ruolo di 12esimo uomo, e ora potrebbe rivelarsi più utile che mai.

Conte e l’emergenza difesa: il tecnico salentino ha un piano ben preciso

Elmas potrebbe essere la sorpresa sul lato destro, vista l’assenza di capitan Di Lorenzo per squalifica. In diffida non c’è Mazzocchi e quindi Conte potrebbe valutare, appunto, il macedone o addirittura spostare Spinazzola sulla destra, qualora il 37 azzurro dovesse riuscire a recuperare in tempo.

Sulla sinistra spazio ancora a Gutierrez dopo l’esordio contro il Milan, con Olivera ancora in forse, e in difesa i soli due disponibili, Beukema e Juan Jesus, con Marianucci fuori dalla lista Champions. L’unico dubbio quindi resta sul lato destro, Conte che potrebbe anche stravolgere tutto in avanti pensando, come riportato dal Corriere dello Sport, ad un 4-3-3 super offensivo, con uno dei Fab4 fuori per fare spazio a Neres.