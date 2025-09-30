Napoli, Juan Jesus suona la carica per lo Sporting: il monito

Il brasiliano ha rilasciato un’intervista alla vigilia del match di Champions, facendo chiarezza su alcuni aspetti degli ultimi giorni.

Domani sera torna la Champions League per il Napoli, che sfiderà lo Sporting Lisbona al Maradona. Conte arriva a questo match con tanti dubbi di formazione e poche conferme. Tra le conferme, però, sicuramente c’è Juan Jesus, che ha rilasciato un’intervista, sottolineando la partita di domani e non solo.

“Dobbiamo reagire”, Juan Jesus non le manda a dire: le parole del brasiliano

Una sconfitta contro il Milan, che ha lasciato il segno. Sono solo alcuni dei temi che il brasiliano ha affrontato durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. Il difensore azzurro è partito dalle voci intorno allo spogliatoio per poi ampliare il discorso con la partita di domani e altri aspetti. Di seguito le sue parole:

“La squadra è tranquilla e l’ambiente intorno a noi non ci fa pensare o ci fa differenza. L’importante è che la squadra reagisca. Sappiamo quanto sia importante questa partita per andare avanti nel nostro progetto in Champions League e per dare fiducia anche al campionato“.

Sul match contro il Milan e gli errori sui due gol subiti:

“Ricordiamoci che il Milan ha segnato due gol per nostri errori. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, diciamo che siamo essere umani. Sappiamo cosa dobbiamo fare, nonostante la sconfitta di Milan. Una sconfitta che non ci sta, perché potevamo fare meglio per come si era messa la partita”.

Sul quella rincorsa su Leao:

“Siamo pronti, in salute e l’esempio è quella rincorsa contro Leao che abbiamo fatto, nonostante le parole della gente. Fa capire la nostra qualità della mentalità positiva, di essere vittoriosi e non di voler mollare mai. C’è un squadra vogliosa di reagire subito e domani ne abbiamo una grande occasione“.

Il brasiliano ha poi proseguito, facendo una riflessione sulle perdite di tempo del Milan:

“A Milano hanno perso tempo già dal primo tempo e questo è brutto per il calcio e i tifosi. Io voglio divertirmi e voglio giocare a calcio, senza perdere tempo“.

Juan Jesus si è poi soffermato anche sul suo lavoro.

Dalla voglia di non subire gol al suo compagno De Bruyne: le parole del 5 azzurro

Il centrale brasiliano ha infatti continuato il suo intervento facendo una parentesi sul suo ruolo in campo:

“Il mio lavoro è non subire gol, aiutare tutta la fase difensiva, anche i portieri, provando a portare a casa un clean sheet. Però lì è un discorso di tutta la squadra“.

Juan Jesus ha poi concluso, sottolineando il periodo che sta vivendo il suo nuovo compagno di squadra, Kevin De Bruyne: