“Non siete degni”, Chiariello ci va giù duro: che polemica su Lucca

Dichiarazioni forti da parte del giornalista sportivo al termine del posticipo tra Napoli e Pisa.

Seppur con più fatica del previsto, il Napoli ha battuto il Pisa nella gara che ha chiuso il programma della quarta giornata di Serie A. Questo successo, unito al pareggio della Juventus contro il Verona, ha permesso alla squadra di Antonio Conte di issarsi da sola in vetta alla classifica.

I tre punti ottenuti con i toscani consentono ai partenopei di arrivare nel migliore dei modi allo scontro diretto di domenica sera contro il Milan, reduce da tre vittorie consecutive e considerato tra i principali candidati alla vittoria dello scudetto.

Napoli, Chiariello: “Lucca ha dato uno schiaffo morale”

Tante, quindi, le buone notizie per Conte. Il tecnico salentino ha gioito in particolare per la rete del momentaneo 3-1, realizzata da Lorenzo Lucca. L’attaccante, arrivato in estate dall’Udinese, era finito nel mirino della critica per le prestazioni insufficienti nelle prime partite di campionato. Il gol segnato al suo ex Pisa potrebbe servirgli per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella rosa dei campioni d’Italia.

In difesa di Lucca è intervenuto anche Umberto Chiariello. Nel suo editoriale per Canale 21, il giornalista sportivo si è soffermato sui tanti giudizi negativi ricevuti dal classe 2000 in queste ultime settimane:

“Lucca ha fatto un gol da centravanti vero. Non ha dato solo tre punti al Napoli, ma anche uno schiaffo morale a tutti i soloni in servizio permanente effettivo che lo avevano già bocciato“.

Chiariello: “Non siete degni di tifare questo Napoli”

Chiaro l’obiettivo del duro attacco di Chiariello: quei tifosi napoletani eccessivamente critici verso Lucca:

“Lucca doveva essere buono solo per aprire gli ombrelloni o per fare gli sfratti. Quante gliene hanno detto i tifosi per aver sbagliato la partita con il Cagliari? È stato considerato inadatto a prescindere“.

Chiariello ha spezzato più di una lancia in favore anche del resto della squadra, a suo dire eccessivamente messa sotto accusa dopo la sconfitta contro il Manchester City nel debutto stagionale in Champions League: