Napoli, arriva la notizia per la Champions che tutti aspettavano: è ufficiale

In casa Napoli è arrivata una notizia ufficiale per una gara di Champions League.

Il Napoli di Antonio Conte, anche se con qualche sofferenza inaspettata, ha sconfitto il Pisa di Alberto Gilardino con il risultato finale di 3-2. I partenopei hanno sì sicuramente il successo, ma si sono complicati più di una volta la vita.

Ma l’aspetto più importante per il Napoli è quello di essere tornato al successo dopo il ko subito giovedì scorso contro il Manchester City di Pep Guardiola in Champions League. Proprio sulla massima competizione europea, tra l’altro, bisogna registrare una notizia ufficiale che riguarda direttamente la squadra agli ordini di Antonio Conte.

Champions League, presa una decisione molto importante

Il prefetto di Napoli, ovvero Michele Di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Francoforte per la sfida di Champions League tra gli azzurri e l’Eintracht del prossimo 4 novembre. Questa decisione è stata presa a seguito del parere della Questura della città partenopea e dalle considerazioni espresse nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 20 settembre scorso.

Questa scelta, di fatto, arriva dopo i gravi incidenti accaduta nell’ultimo precedente delle squadre. Ricordiamo tutti quanto successo nelle strade di Napoli nel 14 marzo del 2023.