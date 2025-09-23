Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Lucca si sblocca con il Napoli, un dato lo incorona: “L’unico a riuscirci negli ultimi tre anni”

di
Lorenzo Lucca: dato super nelle ultime stagioni in Serie A

Lorenzo Lucca ha trovato la sua prima rete con la maglia del Napoli, nella sfida di lunedì sera contro il Pisa: un dato incorona l’attaccante dei campioni d’Italia in carica.

C’è anche la sua firma nella sfida ricca di gol tra Napoli e Pisa, che ha visto i padroni di casa avere la meglio sulla compagine ospite, per 3-2. La rete di Lorenzo Lucca ha, difatti, deciso la sfida valida per la quarta giornata dal campionato di Serie A, riuscendo finalmente a sbloccarsi. Un segnale utile a darsi un’iniezione di fiducia, che negli ultimi tempi era mancata a causa di un impatto non esattamente esaltante in queste prime partite ufficiali con il club azzurro.

Eppure, l’attaccante piemontese è stato autore di un ottimo pre – campionato, ma è chiaro che il suo ambientamento in una realtà ambiziosa e complicata come quella napoletana va gestito nel modo più opportuno, senza fretta e ansie. Lo stesso Antonio Conte ne è consapevole e dimostra ciò anche nelle dichiarazioni post gara legate a quello che è stato il mercato estivo (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni). Intanto, però, Lucca trova la sua prima rete con la maglia del Napoli, in impegni ufficiali, e fa segnare un dato che certifica il suo rendimento in queste ultime tre stagioni.

Statistiche SSC Napoli, Lucca e la sua prima rete in azzurro: dato super

Finalmente, Lorenzo Lucca si sblocca e ora può sicuramente affrontare con più serenità il dualismo con Rasmus Hojlund, calciatore su cui Antonio Conte ha puntato in queste ultime uscite.

Lorenzo Lucca: dato super nelle ultime stagioni in Serie A
Lorenzo Lucca: dato super nelle ultime stagioni in Serie A – La Presse – spazionapoli.it

Il dato evidenziato dall’account social di Opta Paolo conferma il suo rendimento in questi ultimi anni nella massima Serie A. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito:

Lorenzo Lucca è l’unico giocatore italiano nato dal 2000 in avanti ad aver realizzato più di 20 reti (21) considerando le ultime tre stagioni in Serie A. Rampante”.

A seguirlo, c’è Moise Kean, che però non ha trovato ancora la rete con la maglia della Fiorentina in questa stagione (l’anno scorso ha messo a segno 19 reti).

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
Gestione cookie