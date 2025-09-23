Lucca si sblocca con il Napoli, un dato lo incorona: “L’unico a riuscirci negli ultimi tre anni”

Lorenzo Lucca ha trovato la sua prima rete con la maglia del Napoli, nella sfida di lunedì sera contro il Pisa: un dato incorona l’attaccante dei campioni d’Italia in carica.

C’è anche la sua firma nella sfida ricca di gol tra Napoli e Pisa, che ha visto i padroni di casa avere la meglio sulla compagine ospite, per 3-2. La rete di Lorenzo Lucca ha, difatti, deciso la sfida valida per la quarta giornata dal campionato di Serie A, riuscendo finalmente a sbloccarsi. Un segnale utile a darsi un’iniezione di fiducia, che negli ultimi tempi era mancata a causa di un impatto non esattamente esaltante in queste prime partite ufficiali con il club azzurro.

Eppure, l’attaccante piemontese è stato autore di un ottimo pre – campionato, ma è chiaro che il suo ambientamento in una realtà ambiziosa e complicata come quella napoletana va gestito nel modo più opportuno, senza fretta e ansie. Lo stesso Antonio Conte ne è consapevole e dimostra ciò anche nelle dichiarazioni post gara legate a quello che è stato il mercato estivo (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni). Intanto, però, Lucca trova la sua prima rete con la maglia del Napoli, in impegni ufficiali, e fa segnare un dato che certifica il suo rendimento in queste ultime tre stagioni.

Statistiche SSC Napoli, Lucca e la sua prima rete in azzurro: dato super

Finalmente, Lorenzo Lucca si sblocca e ora può sicuramente affrontare con più serenità il dualismo con Rasmus Hojlund, calciatore su cui Antonio Conte ha puntato in queste ultime uscite.

Il dato evidenziato dall’account social di Opta Paolo conferma il suo rendimento in questi ultimi anni nella massima Serie A. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito:

“Lorenzo Lucca è l’unico giocatore italiano nato dal 2000 in avanti ad aver realizzato più di 20 reti (21) considerando le ultime tre stagioni in Serie A. Rampante”.

A seguirlo, c’è Moise Kean, che però non ha trovato ancora la rete con la maglia della Fiorentina in questa stagione (l’anno scorso ha messo a segno 19 reti).