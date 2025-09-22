Napoli Primavera, Rocco non ha dubbi “Troppa pressione. Mi farei allontanare pur di schierare…”

L’allenatore della Primavera ha commentato a caldo la sconfitta casalinga contro la Cremonese. Tutte le dichiarazioni anche ai nostri microfoni.

Umori contrastanti in casa Napoli. Mentre gli uomini di Antonio Conte, impegnati stasera contro il Pisa, hanno la grande opportunità di portarsi in testa alla classifica, gli azzurrini hanno incassato un’altra sconfitta. Allo stadio Piccolo la squadra di Dario Rocco è stata superata dalla Cremonese, precipitando in ultima posizione in compagnia proprio dei grigiorossi.

Napoli, Rocco: “Buttate la croce addosso a me, non a Prisco”

Il KO con i lombardi è il quarto consecutivo in campionato per i campani. Il quinto complessivo, considerando anche la caduta nell’esordio in Youth League contro il Manchester City.

Intervistato al termine della sfida con la Cremonese, il tecnico partenopeo Dario Rocco ha rilasciato dichiarazioni ‘forti’ in difesa dei suoi ragazzi, in particolare di Vincenzo Prisco, colpevole in occasione del raddoppio grigiorosso:

“Prisco è il play più forte della categoria. È un 2008, gioca sotto età e non sbaglia quasi mai. Non bisogna buttare la croce addosso a lui, magari la buttiamo addosso al tecnico. Ho le spalle larghe, non devo allenare per forza. Anche per lui è un’occasione per crescere. A spese del mister? Non fa niente“.

Il tecnico si è soffermato anche sull’ambiente napoletano, che, a suo dire, non starebbe giovando agli azzurrini: