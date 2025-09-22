Napoli Primavera-Cremonese 2-3: il cuore non basta. Ennesimo ko e vetta lontanissima

I ragazzi allenati da Dario Rocco ci hanno provato, ma non sono riusciti nell’impresa. Ora la strada degli azzurrini si fa ancora più in salita

Un vero e proprio scontro diretto quello andata in scena allo stadio G.Piccolo di Cercola, dove il Napoli Primavera ha ospitato la Cremonese. Una situazione di classifica, che inevitabilmente ha messo le due squadre davanti ad un match complicato da non sbagliare assolutamente.

Ma purtroppo a sbagliare sono stati proprio gli azzurrini, che ora vedono quella vetta sempre più lontana, dopo l’ennesima caduta stagionale.

Il Napoli ci prova nel finale, ma la Cremonese tiene botta: gli azzurrini ora sono ultimi

Un primo tempo di assoluto dominio targato Cremonese. Già all’intervallo, infatti, i grigiorossi erano avanti di due gol, con il terzo che non ha tardato ad arrivare ad inizio ripresa. Dopo 10 minuti è arrivato il 3-0, che ha scosso però mister Dario Rocco, il quale ha provato a smuovere qualcosa con i cambi.

E qualcosa si è visto prima con De Martino che ha accorciato le distanze, poi con Oliveri, che a 6 dalla fine, ha dato vita all’assalto finale, che però non è servito a molto. Arriva la quarta sconfitta consecutiva per gli azzurrini, che si ritrovano ora ultimi con tre punti (insieme a Cagliari, Lecce e proprio Cremonese) e a 10 distanze dalla vetta. Ad attenere i ragazzi di mister Rocco ci sarà il Cesena il prossimo sabato, in un altro match già decisivo.