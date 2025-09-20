Napoli, Conte si affida a lui: la scelta è netta

Smaltita la delusione per la sconfitta in casa del City, è tempo di pensare alla sfida col Pisa che andrà in scena lunedì sera al Maradona. Tempo di scelte per Antonio Conte, che dovrà dare spazio anche a chi ha giocato meno.

Il celere e indubbiamente efficace calciomercato estivo, ha permesso ad Antonio Conte di poter contare su una rosa qualitativamente e quantitativamente profonda.

Non è un segreto: con la Champions di mezzo, la profondità è un fattore cruciale. Proprio per questo motivo, il salentino è già alla ricerca della migliore soluzione tattica in vista del posticipo di lunedì. In particolare, Conte è pronto a dare la chance a un calciatore specifico.

Napoli-Pisa, ecco la scelta di Conte

Il match contro il Pisa è ormai alle porte e, nonostante non vada sottovalutato per niente, è palese che Antonio Conte farà dei cambi rispetto alla formazione titolare scesa in campo a Manchester. Il turnover sarà sicuramente ragionato e permetterà al tecnico di valutare la reale consistenza della rosa allestita.

Se De Bruyne è certo di partire dall’inizio, Politano un po’ meno. L’esterno titolare, ormai soldato di Conte, ha speso tantissimo nel match di giovedì sera e, proprio per questo, al suo posto dovrebbe giocare David Neres. La freccia brasiliana è rientrata dall’infortunio ed è pronta a mettersi al servizio della squadra.

Il motivo della scelta

Oltre alla semplice questione relativa alla fisiologica necessità di riposo di Politano, il brasiliano avrà un compito ben preciso nello scacchiere tattico creato da Conte. Infatti, è lecito pensare che il Pisa verrà a giocare una partita di rimessa, stando attenti a non concedere spazi agli azzurri e sfruttando anche il minimo errore per ripartire.

In un contesto tattico così tipicamente italiano, Neres rappresenta una sorta di anomalia. Il dribbling secco e bruciante dell’ex Benfica, consente la creazione di un’immediata superiorità numerica sulla corsia di destra e, di conseguenza, portare pericoli alla retroguardia toscana. In tal senso, la scelta del salentino non stupisce affatto.

Dunque, il brasiliano andrà a rappresentare l’arma in più di Antonio Conte, in grado di spezzare i raddoppi e servire con cross precisi la punta (presumibilmente Lucca). Le doti di David le conosciamo bene: la sua esuberanza tipicamente brasiliana è stata cruciale per la vittoria del 4 scudetto, soprattutto dopo la partenza di Kvaratskhelia. Speriamo lo sia anche quest’anno.